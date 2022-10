V eksploziji plina poškodovana ena oseba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo je v kuhinji stanovanjske hiše v okolici Iga prišlo do eksplozije plina v grelni napravi. Pri tem je bila huje poškodovana ena oseba, ki so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostala na zdravljenju. Policisti sumijo, da je za eksplozijo kriva napaka na grelni napravi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.