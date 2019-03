V avtošoli je kandidat vozil pod vplivom drog

V sredo so policisti v Celju med postopkom praktičnega usposabljanja kandidata za voznika B-kategorije ustavili osebni avtomobil ene izmed avtošol. Ugotovili so, da je vozniški kandidat vozil pod vplivom indijske konoplje.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v sredo izvajali poostren nadzor nad šolami vožnje na celjskem območju. Ustavili so vozilo ene od avtošol. Kandidatu za voznika in učitelju vožnje so odredili preizkus alkoholiziranosti, katerega rezultat je bil negativen, so sporočili s PU Celje. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog pa so kandidatu za voznika odredili še hitri preizkus za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, ki je potrdil prisotnost konoplje v organizmu.

Zavrnil je strokovni pregled

Kandidatu za voznika so zato odredili še strokovni pregled, ki pa ga je kandidat odločno odklonil. V nadaljnjem postopku so ugotovili še nekatere druge manjše kršitve s področja praktičnega usposabljanja kandidata za voznika.

Kandidatu za voznika so prometni policisti na kraju izrekli 1.200 evrov globe, zoper šolo vožnje pa bodo izvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe, so še sporočili celjski policisti.