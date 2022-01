Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Veliki Britaniji lahko vlada odloča le o ukrepih v Angliji. Škotska, Wales in Severna Irska ukrepe sprejemajo avtonomno. Foto: Reuters

Kljub visokemu številu okuženih s koronavirusom so v Angliji danes sprostili skoraj vse ukrepe za zajezitev pandemije. V večini notranjih prostorov tako niso več obvezne maske, na večjih prireditvah in v klubih pa ni več treba preverjati covidnega potrdila. Odpravili so tudi priporočilo dela od doma, poročajo tuje tiskovne agencije.