Utrip zgodovine prleških in prekmurskih tirov v Ljubljani

Omenjena razstava fotografij in predmetov je le del večplastnih prizadevanj Društva za ohranjanje dediščine Prleški železničar za ohranjanje, spodbujanje in promocijo železniške dediščine širšega pomurskega prostora.

Eden od štirih sklopov razstave so likovna dela z železniško tematiko iz zbirke Stanice v Osluševcih. Foto: Bojan Puhek

Tako bodo ob odprtju razstave predstavili tudi zbornik Pogled v zgodovino železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije.

Video: čeprav je obsežna, razstava predstavlja le manjši del zbirke, ki jo je ustvarilo društvo Prleški železničar, pojasnjuje predsednik Društva prleški železničar Franc Zemljič.

Stanica – krona delovanja društva

Društvo Prleški železničar pa skrbi tudi za vzdrževanje muzeja na prostem in učnega središča na prostoru nekdanjega železniškega postajališča Osluševci, le streljaj od današnjega sodobnega postajališča na progi med Ptujem in Ormožem.

Janko Korpar in Franc Zemljič iz društva Prleški železničar. Foto: Bojan Puhek

Stanica, kot so jo poimenovali iz zgodovinskih razlogov, je tudi prostor za športna srečanja in podoživljanje preteklosti – tako bodo med drugim v enem od vagonov, ki je del Stanice, organizirali kartanje, kot je bilo nekoč med vožnjo z vlaki. Vzdušje bodo pričarali tudi z zvočnimi posnetki iz kabine strojevodje.

Osrednji eksponat razstave je Madron – progovni voziček, s katerim so pri vzdrževanju prog po le eni tirnici prevažali material, kot so krajše tirnice ali železniški pragovi. Upravljal ga je en delavec z ročico ob strani, običajno je bil potreben še en delavec za držanje tirnice ali praga. To je edini ohranjeni primerek tega edinstvenega vozička. Foto: Bojan Puhek

Vedno obsežnejša zbirka

Stanico smo obiskali in predstavili pred dobrim letom, ker pa se njihova zbirka nenehno dopolnjuje, nazadnje so jim pred kakšnim mesecem podarili še en vagon, je doživetje obiska zdaj še popolnejše, tudi in predvsem zaradi velikega entuziazma njihovih skoraj 150 članov, ki Stanico redno in pridno vzdržujejo kot stičišče tamkajšnjega življenja in dogajanja.

Razstavo je uradno odprla članica poslovodstva in delavska direktorica Slovenskih železnic Nina Avbelj Lekić. Društvo prleški železničar pa bo s svojimi eksponati dejavno prispevalo tudi k proslavi 750-letnice omembe mesta Ormož, katere osrednji krovni dogodek bo potekal junija.