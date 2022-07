Uroš Urbanija bo novi direktor TV Slovenija

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough bo v ponedeljek na položaj direktorja Televizije Slovenija imenoval Uroša Urbanijo. "Z Urošem Urbanijo sva opravila dolg in temeljit pogovor, na podlagi katerega lahko pričakujem tvorno in konstruktivno sodelovanje," je o odločitvi povedal Grah Whatmough. Urbanija je medtem dejal, da na RTV Slovenija prihaja z veliko odgovornostjo in zavedanjem poslanstva javnega medija. "Televizija Slovenija za svoj razvoj potrebuje programsko in finančno stabilnost, nujno potrebne spremembe pa zahtevajo čas," je še povedal Urbanija.