Uriniranje v javnosti povzročilo pretep

Ženski, stari 46 in 18 let, sta v sredo okoli 18.00 ure odšli peš proti bencinskemu servisu na Vojkovi cesti v Novi Gorici. Ob bankomatu v bližini je 26-letni domačin iz okolice uriniral. Ko sta se približali bankomatu, se je moški usedel v osebni avtomobil, medtem pa ženski še nedostojno ogovoril. Ženski sta pristopili do avtomobila in ga opozorili, da se ne spodobi urinirat na javnem mestu, je sporočila policija.

Najstnico udaril v obraz

Moški se je razburil in pričel na njiju kričati. Postal je agresiven in želel izstopiti iz avtomobila, kar mu je 46-letnica preprečila tako, da je zaloputnila z vrati vozila. Ko je moški ponovno želel odpreti vrata, mu jih je ženska vnovič zaprla. Nato je izstopil 43-letni domačin, ki je sedel na zadnjih sedežih vozila in z pestjo udaril 18-letnico v predel nosu. Pričela se je braniti in mu skušala udarec vrniti.

Starejša je poskušala mlajšo žensko ubraniti udarcev tako, da se je postavila med njo in napadalca. Nato je iz vozila izstopil še moški, ki je malo prej uriniral na javnem kraju. Sprva je poskušal sopotnika umiriti, vendar mu to ni uspelo, v nadaljevanju pa je ženski tudi sam pričel odrivati stran in ju poskušal udariti. Med pretepanjem so se pričeli odmikati proti bližnji trgovini. Pri tem sta udarce prejemali obe.

Nadaljnje nasilje je preprečil varnostnik, ki je izstopil iz trgovine. Napadalca je zagrabil in ga zvlekel stran, nakar sta se sta se nasilneža odpeljala s kraja.