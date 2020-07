Ljubljanski župan v karanteni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi pozitivnega testa družinskega člana, ki je bil za novi koronavirus testiran včeraj dopoldne in popoldne seznanjen z rezultatom, je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković danes opravil testiranje na novi koronavirus. Izid je negativen, župan pa bo preventivno ostal v karanteni, so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Da je župan morda okužen, smo neuradno izvedeli opoldan, a je bilo v prestolnici govorice težko preveriti. Je pa podžupan Dejan Crnek, ki je tudi državni svetnik, ocenil, da gre morda za dezinformacije, ker župan zadnje dni delo opravlja normalno, pred časom pa so se že razširile informacije, da je hudo bolan, pa je potem to na tiskovni konferenci Janković precej odločno zanikal.

Uradnih informacij kdo iz družinskega kroga je okužen, ni

A popoldan se je pokazalo, da informacije o nevarnosti, da bi se Janković lahko okužil, niso bile iz trte zvite. Neuradno je slišati, da bi lahko bil okužen njegov sin. A uradnih informacij o tem, kdo je okužen, ni.

Iz Ljubljanske občine so sporočili, da se je župan testiral, izvid je bil negativen. A prvi test še ne pomeni nujno, da župan tudi ni okužen. To bodo pokazali šele čas in dodatna testiranja. Ker ni gotovo, ali se je okužil, je tudi v karanteni, da ne bi okužil še koga, če se razplete drugače, kot kaže prvi test.

Njegova služba za stike z javnostmi razen najbolj skopih informacij, ki jih je poslala slovenski tiskovni agenciji, javnosti dodatnih pojasnil ni pripravljena predstaviti. Denimo, kako bo potekalo vodenje mestne občine, ki je mogoče tudi iz karantene.

Na tak način je, denimo, vodil britansko vlado Boris Johnson, ki je pozneje pristal celo na intenzivnem oddelku bolnišnice, a je bolezen prestal le z dodatnim kisikom in brez pomoči respiratorja.