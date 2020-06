Janković kritičen do varnostnih ukrepov, napovedal je novo proslavo #foto

Ljubljanski župan Zoran Janković se je prvič odzval na dogajanje ob proslavi za dan državnosti. Kot je najprej uvodoma dejal, je Ljubljana najlepše mesto, ker njeni prebivalci živijo skupaj, ob enem pa spoštujejo vse različnosti. "To je tisto na kar sem ponosen," je dejal, a vendar poudaril, da je bilo sredino zapiranje ljubljanskih ulic preostra poteza pristojnih. "To, da se zapre Trg Republike, Kongresni trg in tudi Šubičeva ulica, je nekaj nerazumljivega in nepotrebnega," je bil jasen župan. Izjavo na Siol.net prenašamo v živo.

Ljubljanski župan Zoran Janković, se je uvodoma dotaknil dejstva, da se je Ljubljana izkazala kot ena najbolj varnih Evropskih prestolnic. "Ko so po mnogih evropskih mestih potekali protesti, teroristične akcije, ko so se postavljale betonske blokade pred posameznimi cestnimi odseki oziroma v vstopu v peš cono, je bila prisotna policija, je bil moj odgovor, da mi tega v Ljubljani ne potrebujemo," je pojasnil ljubljanski župan.

Politiki, ki so voljeni od ljudstva se od tega ograjujejo

V nadaljevanju je nato Janković povedal, da so na občini pred dvema letoma obravnavali predlog za strožjo varnost ob prireditvah in dogajanjih v prazničnem decembru. "Ideja je bila, da bi območje okoli Kongresnega trga zaščitili z bloki, vendar sem to idejo zavrnil, ker še enkrat poudarjam - ponosen sem na to, da živimo skupaj in spoštujemo različnost," je izpostavil Janković.

Foto: Ana Kovač

Čeprav je župan Ljubljane od predsednika Boruta Pahorja prejel povabilo na proslavo, ki se je odvila prejšnjo sredo, na predvečer praznika, se Janković proslave ni udeležil, saj kot je pojasnil, na njej niso sodelovali praporščaki. Je pa župan opravil pogovor z organizatorjem proslave in odobril tudi popust za uporabo odra.

Ljubljanski župan je na novinarski konferenci med drugim zanikal, da bi bil bolan, kot se je namigovalo v zadnjem obdobju, ko se ni pojavljal v javnosti. Včeraj se je udeležil tudi slovenskega nogometnega derbija v Stožicah med Olimpijo in Mariborom.

Zaprli še del Ljubljane, ki ni imel veze s proslavo

V nadaljevanju se je Janković dotaknil poostrenega policijskega nadzora in zaprtih ulic okoli območja proslave. Dejal je, da se ob takih priložnostih policija lahko sama odloči, katera območja mesta se bodo zaprla, vendar pa da mora o tem obvestiti lokalno skupnost. "Na občini smo dobili dokument, ki je imel po mojem mnenju preostro željo po zapiranju mesta. To, da se zapre Trg Republike, Kongresni trg in tudi Šubičeva ulica je nekaj nerazumljivega in nepotrebnega. Zelo me zanima, kaj menijo naše poslanke in poslanci, ki voljeni od ljudstva. Hodijo na proslavo, hkrati pa se ograjujejo od svojega ljudstva. Da tega ljudstva ne želijo imeti na proslavi ob dnevu državnosti," je dejal Janković.

"Sprašujem se, zakaj predsednik Pahor, ki je zelo rad med ljudmi, ni odklonil nagovora, kajti vem, da je želel imeti manjši krog ograj in ne tako široko varnostno ograjo, kot je bila zastavljena," je nato poudaril Janković. "Po vrhu vsega kar se dogaja, so se pristojni brez vnaprejšnje napovedi odločili, da zaprejo še Hribarjevo nabrežje. To pomeni, da so zaprli en breg Ljubljanice, ki praktično nima nikakršnega vpliva na dogajanje na samem Kongresnem trgu," je pojasnil ljubljanski župan.

Janković: predlagam, da imamo dvojne proteste

V nadaljevanju se je Janković dotaknil še petkovih protestov. Dejal je, da se jih ne udeležuje. "Veste, da nisem politik, vendar delujem na političnem področju. Vendar pravica do protestov je zapisana v ustavi. Protestirajo lahko vsi, ki imajo kaj povedat in želim si, da tudi v bodoče protesti ostanejo tako spoštljivi kot so bili do sedaj," je še povedal Janković.

Foto: Ana Kovač

"Že nekaj tednov ob petih potekajo protesti proti politiki predsednika vlade Janeza Janše. V zadnjem tednu so bili tudi protesti, ki so izkazali podporo premierju Janši. Jaz pa predlagam, da tisti, ki protestirajo v podporo Janševi politiki, da si za svoje proteste izberejo kakšen drug dan in bomo imeli pač vsak teden dvojne proteste - proti politiki in za njeno podporo. To se mi zdi spoštljivo in ljudska volja," je bil jasen Janković in dodal, da pa ne more razumeti, da je na protestih tako veliko policije, kot je na nogometnih tekmah Olimpija - Maribor.

Na novinarski konferenci je Janković med drugim še napovedal, da bodo pripravili novo proslavo, ker 9. maja proslave mesta Ljubljane - dneva Heroj ni bilo zaradi pandemije novega koronavirusa. Proslava se bo odvila 4. avgusta.

En praznik, dve proslavi

Na predvečer Dneva državnosti je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala državna proslava. Poleg predsednika vlade Janeza Janše in ministrov se je slovesnosti na trgu udeležil tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan, predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in predsedujoča SD Tanja Fajon. Opozicijske LMŠ, Levica, Sab in SNS so proslavo bojkotirale.

Nekateri predstavniki opozicije, med njimi tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec in predsedujoči Levici Luka Mesec, so se dve uri pred tem udeležili alternativne proslave, ki je potekala na Prešernovem trgu. Po programu pa se je večina udeležencev Antiproslave udeležila še protestnega shoda po Ljubljani.

Foto: Ana Kovač

Ograjeno središče mesta

Območje okoli Kongresnega trga, kjer je potekala državna proslava, je bilo na predvečer praznika močno zastraženo. Policija je poleg ograj, ki jih je namestila okoli trga in Parka zvezda, zaprla tudi dostope iz sosednjih ulic na prizorišče, kar je pri številnih meščanih sprožilo precej slabe volje.