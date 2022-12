Uradno: za toliko se je v zadnjem letu podražilo naše življenje

K letni inflaciji so največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se zvišale za 18,6 odstotka.

Podražitve električne energije, plina in drugih goriv − cene v tej skupini so se zvišale za 18 odstotkov − so k inflaciji prispevale 1,4 odstotne točke, dvig cen stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 12,9 odstotka) pa je inflacijo zvišal za eno odstotno točko.

V primerjavi z novembrom so bile medtem cene življenjskih potrebščin decembra v povprečju višje za 0,2 odstotka.

Mesečno inflacijo so najbolj zvišale podražitve hrane

Mesečno inflacijo so najbolj − za 0,3 odstotne točke − zvišale podražitve hrane (višje za 1,7 odstotka). Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene v skupinah gospodinjsko pohištvo (za 2,7 odstotka), komunikacije (za 2,7 odstotka), restavracije in hoteli (za en odstotek), rekreacijske in kulturne storitve (za 3,5 odstotka) ter zdravstvene storitve (za 0,9 odstotka).

Rast cen so po drugi strani najbolj − za 0,5 odstotne točke − znižale pocenitve naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 12,5 odstotka, pogonska goriva in maziva za osebne avtomobile pa za 6,2 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila decembra 10,8-odstotna, potem ko je bila pred enim letom 5,1-odstotna. Povprečna letna rast cen je bila 9,3-odstotna, mesečna inflacija pa 0,1-odstotna.