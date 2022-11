Vse višje cene, kje so meje? V petih letih podražitev za 10 tisočakov.

V petih letih so se športni terenci srednjega razreda, ki so prispeli na primerjalni test PRIMA, v povprečju podražili kar za deset tisoč evrov.

Razmere na avtomobilskem trgu so zaradi težav z dobavljivostjo v zadnjih dveh ali treh letih povzročile izjemen skok cen tako novih kot tudi rabljenih avtomobilov. Foto: PRIMA Razred srednje velikih športnih terencev smo na primerjalnem testu PRIMA podrobneje analizirali že pred petimi leti. Takrat je v povprečju cena primerljivo opremljenih različic (brez popustov) znašala slabih 29 tisoč evrov, letos pa že 39 tisoč evrov.

Pred petimi leti so se cene modelov gibale med 19 in 40 tisočaki, danes je ta razpon (brez upoštevanih priključnih hibridov ali športnih različic) od vsaj 22 do okvirnih 40 tisoč evrov. Le tretjino avtomobilov na testu je še mogoče dobiti pod 30 tisoč evri. Resen nakup srednje velikega športnega terenca se zgodi nad to mejo.

Od kod torej razlike? Leta 2017 med primerjano opremo vozil ni bilo samodejnih menjalnikov, žarometov LED in električnih prtljažnih vrat. Že doplačilo za samodejne menjalnike danes znaša v povprečju le okrog 1.500 evrov, zato velike cenovne razlike ni mogoče iskati le v nekaj dodatne opreme. Večji vpliv imajo razmere na trgu, ki so prek težav z dobavljivostjo v zadnjih dveh ali treh letih povzročile izjemen skok cen tako novih kot tudi rabljenih avtomobilov.

Primerjava cen primerljivo opremljenih na testu PRIMA (v EUR)

Za oceno primerljive cene avtomobila sta najvišjo oceno dobila mazda CX-30 in hyundai tucson, visoko sta bila tudi seat ateca in škoda karoq. Najslabše so se pri oceni odrezali alfa romeo tonale, peugeot 3008 in jeep compass.

Alfa Romeo Citroen Cupra Ford Hyundai Jeep tonale C5 Aircross Formentor Kuga Tucson Compass sprint Shine Titanium X Premium Limited 1.5 hybrid TCT7 130 S&S EAT8 1.5 TSI 110kW 1.5 EcoBoost 110 kW 1.6 T-GDI MHEV 150 7DCT 1.5 T4 DCT7 e-Hybrid 130 osnovna cena modela 34,490 36,850 32,925 34,730 32,640 37,990 transport in priprava vklj. vklj. 250 150 vklj. vklj. kovinska barva 1,200 600 625 720 500 890 Skupaj 35,690 37,450 33,800 35,600 33,140 38,880 Dodatna oprema 3,656 2,308 5,683 6,043 4,068 5,258 Skupaj cena 39,346 39,758 39,483 41,643 37,208 44,138 Popust 0 3,732 1,750 4,400 3,500 2,648 Končna cena 39,346 36,026 37,733 37,243 33,708 41,490

Mazda Opel Peugeot Seat Škoda Volkswagen CX-30 Grandland 3008 Ateca Karoq Tiguan Plus/ST GS Line GT X-Perience Style Elegance G 150 AT 1.2 Turbo (96kW) AT8 1.2 PureTech 130 EAT8 1.5 TSI DSG 1.5 TSI ACT DSG 1.5 TSI BMT avt. osnovna cena modela 30,290 35,395 40,220 32,303 30,399 37,447 transport in priprava 120 150 vklj. 200 200 219 kovinska barva 450 550 vklj. (Celebes) 686 540 625 Skupaj 30,860 36,095 40,220 33,189 31,139 38,291 Dodatna oprema 2,148 5,500 4,755 4,117 6,194 2,620 Skupaj cena 33,008 41,595 44,975 37,306 37,333 40,911 Popust 0 3,272 4,798 2,200 2,228 3,662 Končna cena 33,008 38,323 40,177 35,106 35,105 37,249

Pri vrhu ocene vozil po primerljivi ceni je bila tudi poleg mazde CX-30, hyundaija tucsona in seata atece tudi škoda karoq. Foto: PRIMA

V povprečju za tak SUV med 33 in 36 tisočaki

Cene avtomobilov na testu so medsebojno prilagojene za lažjo primerjavo. Precej visoke cene narekuje kombinacija bogate paketne opreme nekaterih modelov. Skoraj vsi avtomobili imajo na voljo tudi bolj osnovne različice vozil, ki so cenejše, a kljub temu kar solidno opremljene.

Po izkušnjah trgovcev se del kupcev rad odloča za različice okrog 30 tisoč evrov, ne manjka pa tudi kupcev, ki so za različice s klasičnimi motorji (torej brez dražjih priključnih hibridov) pripravljeni za avtomobil tega razreda odšteti tudi od 38 do 40 tisočakov. V povprečju, ne da bi upoštevali popuste za financiranje, kupci za športne terence odštejejo vsaj med 33 in 36 tisoč evri.

Nekatere znamke pri sestavi paketov bolj poudarjajo varnost, druge videz, nekatere tudi uporabnost. Seznam dodatkov, ki so vključeni v našo primerjavo, je zato kar dolg.



Poleg zunanjih elementov (18-palčna lita platišča) in udobja (odklepanje, zagon brez ključa, električni pomik oken in ogledal, zatemnjena zadnja stekla, ogrevanje volana in prednjih sedežev, dvo- ali celo tripodročna klimatizacija, navigacija, povezljivost s pametnim telefonom, kamera, električno odpiranje prtljažnih vrat …) med drugim vključuje tudi napredne žaromete v tehniki LED ter nadgrajena vozniška pomagala.

Čakalne dobe v povprečju pol leta

Dobavni roki ostajajo negotovi. Okvirno se na novo vozilo tega segmenta po naročilu čaka kakšnih šest mesecev. V najboljšem primeru znašajo dobavni roki vsaj tri ali štiri mesece, dobave pa se lahko zavlečejo tudi prek meje enega leta.

Trgovci prav tako opažajo, da kupci izgubljajo zaupanje v klasično financiranje. To je mogoče povezati tako z negotovostjo, kar zadeva obrestne mere, kot tudi s splošno finančno negotovostjo kupcev v prihodnje.