Uradno je: trgovec spet viša plače

Oglasno sporočilo

Foto: Hofer

Po podatkih raziskave Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene, ki so jo pred kratkim izvedli pri Manpower Slovenija, naj bi kar dve tretjini slovenskih podjetij v prvi polovici leta 2023 dvignilo plače. Kar 35 odstotkov jih napoveduje zvišanje za od 6 do 10 odstotkov, 30 odstotkov delodajalcev pa za pet odstotkov. Eden od delodajalcev z najvišjim dvigom je Hofer, diskontni trgovec, ki je januarja zvišal plačilo celo do 15 odstotkov.

Trgovec poleg plače viša tudi regres, nadomestilo za prehrano, božičnico in vplačila v 2. pokojninski steber. Ob tem že več kot dve leti orje ledino z uvedbo zaposlitvenega modela za krajši delovni čas in obenem ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas.

Že pred dvigom plač pri trgovcu brez minimalnih plač

V primerjavi s številnimi slovenskimi podjetji, ki so letos naznanila povišanje plač predvsem zaradi dviga minimalne plače, se Hofer ponaša z dejstvom, da že vse od vstopa na slovenski trg zaposlenim ponuja nadpovprečna plačila v trgovski panogi. Prav nihče od več kot dva tisoč zaposlenih tako že pred letošnjim dvigom ni prejemal minimalne plače, ravno obratno: za manj delovnih ur (povprečno 30 ur/teden v prodaji) so prejemali precej višjo plačo od slovenske minimalne plače za 40 ur/teden.

Prodajalcem do 15 odstotkov višja plačila

Več kot 1.400 Hoferjevih prodajalk in prodajalcev bo tako letos prejelo tudi do 15 odstotkov višje plačilo, v zadnjih štirih letih se je to povišalo za več kot 40 odstotkov. Prodajalec začetnik po letošnjem dvigu prejme skoraj 200 evrov bruto več, po novem pa prodajalec z nekaj leti zaposlitve pri trgovcu prejme kar 1.944 evrov bruto mesečne plače (za 40 ur/teden).

In kakšne so torej plače prodajalcev?

Foto: Hofer

Prodajalcem pri Hoferju za četrtino krajši delovnik skoraj četrtino višje plačilo

1.458 evrov bruto prejmejo Hoferjevi prodajalci v najvišjem plačilnem razredu za 30 ur/teden. To za kar 21 odstotkov presega slovensko minimalno plačo za 40 ur/teden (1.203 evre bruto). Tako za delo v četrtino krajšem delovniku prejmejo skoraj četrtino višje plačilo.

Letos bodo zaposleni pri Hoferju prejeli še:

- višji regres – 1.800 evrov (lani 1.700 evrov),

- maksimalno neobdavčeno nadomestilo za prehrano – 7,96 evra/dan (prej 6,12 evra/dan),

- višjo božičnico – 300 evrov bruto (prej 240 evrov bruto) in

- višje vplačevanje v 2. pokojninski steber – 420 evrov/leto (prej 360 evrov).

Hofer (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina

Dodatna ugodnost za zaposlene pri trgovcu je tudi možnost vključitve v Hofer (po)polni delovni čas. Gre za zaposlitev za krajši, povprečno 30-urni delovnik z vsemi ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas (polna pokojninska doba, polni regres itd.).

Cilj je dolgoročno dvigniti ugled poklica

Z možnostjo krajšega delovnika so želeli pri Hoferju socialne pravice sodelavk in sodelavcev v prodaji in logistiki, ki so bili do zdaj večinsko zaposleni za krajši delovni čas, izenačiti s pravicami zaposlenih za polni delovni čas. S tem, z višjimi plačili in številnimi ugodnostmi pa želi Hofer dvigniti ugled poklica prodajalke in prodajalca.

Zadovoljstvo potrjujejo tudi Hoferjevi zaposleni

Vse kaže, da gredo vsi ti koraki trgovca v pravo smer za zadovoljstvo več kot dva tisoč zaposlenih. Temu pritrjuje tudi zadnja anonimna anketa zaposlenih (jesen 2022), ki je pokazala kar 89-odstotni indeks splošnega zadovoljstva v podjetju Hofer.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.