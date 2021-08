Sodišče zavrnilo neizbrana tožilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravno sodišče je v četrtek zavrnilo zahtevo tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja glede zahteve za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Kot je danes sporočilo sodišče, zahteva za izdajo odredbe ni utemeljena.

Tožnika nista izkazala potrebe po izdaji začasne odredbe, piše v sporočilu za javnost. Frank Elerjeva in Oštir sta novo tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev vložila prejšnji teden.

Tožbo sta vložila zoper sklep vlade, sprejet 27. maja, da se razveljavi postopek njunega imenovanja in ponovi razpis, ker da Državno-tožilski svet (DTS) ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak je vladi v potrditev predlagal samo dva - Frank Elerjevo in Oštirja. To po mnenju DTS ni v skladu z zakonodajo.

Upravno sodišče je sicer pred več kot enim mesecem zavrglo prvo tožbo in zahtevo za začasno odredbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Tožnika sta namreč tožbo vložila prezgodaj, saj še nista prejela sklepa vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Po prejemu tega sklepa pa sta tožbo vložila ponovno.