Spet sta se prijavila na razpis za evropska javna tožilca

Matej Oštir in Tanja Frank Eler sta se prijavila tudi na ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, poroča Radio Slovenija. Oštirja in Frank Elerjevo je državnotožilski svet izbral že po prvem razpisu, a ga je vlada razveljavila. Na pravosodnem ministrstvu so za STA navedli, da do izteka roka niso prejeli prijav na novi razpis.

S pravosodnega ministrstva so sicer za STA sporočili, da na javni poziv za imenovanje dveh delegiranih tožilcev, ki so ga v uradnem listu objavili 9. julija, do ponedeljka, ko se je razpis zaključil, niso prejeli nobene kandidature. Dodali so, da dopuščajo tudi možnost, da je kak kandidat svojo kandidaturo vložil prek pošte in lahko prispe šele v prihodnjih dneh.

Če odziva ne bo, bodo javni poziv ponovili

Če kandidatur na trenutni razpis ne bo, bo ministrstvo javni poziv ponovilo, predvidoma pa bo rok za oddajo kandidatur daljši, so pojasnili.

"Na tem mestu poudarjamo, da si želimo in prizadevamo za konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov za čim prejšnje imenovanje delegiranih tožilk oziroma tožilcev. V interesu ministrstva je, da se v najkrajšem možnem času izvede postopek ter da se tudi Slovenija s svojima predstavnikoma čim hitreje vključi v projekt evropskega javnega tožilstva," so še poudarili.

Tanja Frank Eler Foto: STA

Večkratni pozivi evropskega komisarja

Državnotožilski svet, ki izbira med prijavljenimi kandidati in predlog posreduje vladi, je namreč ob objavi ponovljenega razpisa opozoril, da je ta nezakonit. Kot je sporočil, bi ob odsotnosti razlage zakonskih določb s strani sodišča s ponovnim odločanjem sledil vladni arbitrarni razlagi predpisov in s tem pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju.

Pravosodno ministrstvo je nov poziv objavilo, potem ko se vlada konec maja ni seznanila s sklepom o imenovanju dveh evropskih delegiranih tožilcev, ki ju je predlagal svet.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je sicer slovensko stran že večkrat pozval, naj čim prej predlaga svoja delegirana tožilca. Nazadnje je to storil ob objavi letnega poročila o vladavini prava v Evropski uniji, v katerem je Evropska komisija izpostavila tudi zaskrbljenost zaradi zamude pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev. Če se to ne bo zgodilo zelo hitro, bo po koncu poletja odločil o ukrepih, je napovedal Reynders.