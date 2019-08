Upokojenci proti podražitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice. V septembru se bodo zavarovalne premije v Vzajemni podražile za 12 odstotkov in tako znašale 35,67 evra. To bo že drugi dvig v letošnjem letu. Dvig premij je napovedala tudi Zavarovalnica Triglav, in sicer za 7,8 odstotka na 35,55 evra. V zavarovalnici Adriatic Slovenica so v začetku avgusta za STA navedli, da povišanja premije ne načrtujejo, razen če se trendi povečevanja obsega doplačil iz prve polovice letošnjega leta spremenijo.

Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta po navedbah zavarovalnice predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice.

"Gre za kartelno dogovarjanje"

Po mnenju sindikata upokojencev gre za kartelno dogovarjanje in zato v pismu pozivajo tudi odgovorne v Vzajemni in Triglavu, da premislijo o podražitvi premij in tako preprečijo posledice množičnih odpovedi plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Ponovno pozivajo tudi vlado, naj nemudoma predloži spremembe zakonov o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovem prenosu v obvezno zavarovanje.

Kot so zapisali v pismu, tudi upokojenci, ki s pokojnino ne krijejo niti minimalnih življenjskih stroškov, plačujejo enako premijo kot tisti, ki prejemajo mesečno več deset več tisoč evrov, kar po njihovih besedah govori o nesolidarnosti sistema. Dostop do zdravstvenega varstva mora biti ena izmed državljanskih pravic, zagotovljena vsem, ki so vključeni v javni sistem, ne glede na zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje ali sposobnost posameznika, opozarjajo v sindikatu.

K iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja je ob prvih napovedih podražitve premij zavarovalnice sicer pozval tudi minister za zdravje Aleš Šabeder.