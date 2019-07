Upokojenci Doma Danice Vogrinec bodo čez poletje poskrbeli za varstvo otrok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Staršem, ki v poletnih počitnicah nimajo varstva za svoje otroke, so na pomoč priskočili upokojenci mariborskega Doma Danice Vogrinec. Pri varovancih doma je trenutno v brezplačnem varstvu 45 otrok.

Varstveni projekt večgeneracijskega centra Štajerska v domu, ki je lani dobil prestižno nagrado kot najboljši dom za starejše v Evropi, poteka že drugo leto.

Otroci pozitivno vplivajo na upokojence

In to ne samo med poletnimi, upokojenci priskočijo na pomoč staršem tudi med zimskimi in jesenskimi šolskimi počitnicami. Dan na Pohorju je z njimi preživela ekipa oddaje Danes na Planetu.

Med otroci, ki bodo svoje počitnice preživeli z upokojenci, je tudi Manca. "Šli bomo na Pohorje s starejšimi ljudmi in peljali se bomo z avtobusom in gondolo, imela se bom lepo," je povedala.

Upokojenec Srečko pa je pojasnil, da se zelo rad igra z otroki, saj mu je, kot pravi, včasih dolgčas in svoj čas rad preživi tako, da se z mlajšimi kam odpravi.

Kot je dejal Said Bešlagič, vodja projekta večgeneracijskega centra Štajerska, otroci zelo dobro vplivajo na upokojence.