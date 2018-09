Umrl je velik dobrotnik Slovenije, ki je živel v Švici

V 88. letu starosti je umrl dobrotnik in častni občan Kranja Vincenc Draksler, so sporočili iz Mestne občine Kranj. Draksler je mestu podaril posestvo v Pristavi pri Tržiču, da bi ga namenili za reševanje problematike odvisnosti od drog. Tako je nastala Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, v okviru katere je zaživelo tudi socialno podjetje.

Kot so pojasnili na Mestni občini Kranj, Draksler, ki je zadnja leta živel v Kreuzlingenu v Švici, nikoli ni pozabil rodnega kraja. Prihajal je iz velike družine z Orehka pri Kranju, ki je zgodaj izgubila očeta, nekaj časa je živel v Nemčiji in s preudarnim gospodarjenjem in poslovnimi idejami razvil trgovsko obrt in nato tovarno mesnih izdelkov, v poznejših letih pa se je podal še na področje nepremičnin.

"Bil je človek, ki je v zadnjih 18 letih razdajal svojo dobrodelnost in ustvaril pogoje, da mu je hvaležna cela skupina posameznikov iz ranljivih družbenih skupin, zlasti nekdanjih odvisnikov," so zapisali na občini. Posestvo v Pristavi, ki ga je Kranju podaril pred 18 leti, so leta 2010 obnovili in rekonstruirali tudi z njegovo pomočjo, dom pa je v njem dobil program reintegracije za nekdanje odvisnike, ki ga vodi kranjski center za socialno delo.

Dom Vincenca Drakslerja za ozdravljene odvisnike od drog v Pristavi pri Tržiču. Foto: STA

V letu 2012 je bila fundacija, ki nosi njegovo ime, doregistrirana v socialno podjetje. S pomočjo projekta Omamljen.si, ki ga Draksler prav tako sofinanciral, so po navedbah kranjske občine dobili prve zaposlitve nekdanji odvisniki in invalidi.

Draksler je v letih 2013 in 2014 prispeval kranjski občini polovico sredstev za obnovo objekta za potrebe medgeneracijskega centra, fundaciji pa zagotovil sredstva za opremo. Lani je fundaciji zagotovil tudi sredstva za nakup objekta za potrebe Materinskega doma Gorenjske, za nakup in ureditev lokala v starem mestnem jedru Kranja za trgovino fundacije in za projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti in gradbena dela gospodarskega poslopja v učne delavnice v Pristavi.

Ne le daroval, vedno je želel tudi oprijemljive rezultate

Kot so poudarili na kranjski občini, Draksler ni samo daroval, ampak je vedno želel tudi oprijemljive rezultate, saj je želel, da se vlaga v nekaj, kar bo dalo možnost tistim, ki so pomoči potrebni, da bodo lahko sami s svojim delom poskrbeli zase in se preživljali.

Mestna občina Kranj je Drakslerju za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za vso naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu, leta 2014 podelila naziv častni občan.