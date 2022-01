Umrl je nekdanji šef NKBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc

"Umrl je nekdanji direktor NKBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc," je na svojem profilu na Twitterju ponoči objavil Bojan Požar.

Hauc je več let vodil Novo kreditno banko Maribor (NKBM) in Pošto Slovenije, že dalj časa pa naj bi imel zdravstvene težave.

Rodil se je leta 1964 in diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Poklicno kariero je začel leta 1991 kot svetovalec za financiranje podjetij pri Ekonomskem inštitutu v Mariboru.

Tri leta kasneje se je kot revizor zaposlil v takratni Krekovi banki, kjer je bil vodja notranje revizije in kasneje svetovalec vodstva banke. Leta 2002 je postal direktor poslovne enote Banke Koper v Mariboru, kjer je bil odgovoren predvsem za širitev tržnega deleža, ključne komitente in izvajanje strategije banke. Generalni direktor Pošte Slovenije je postal leta 2005. Hauc je bil po navedbah tudi predavatelj na Gea Collegeu v Ljubljani in v izobraževalnem centru Združenja bank Slovenije, od leta 2008 pa je na mariborski Ekonomsko-poslovni fakulteti kot zunanji sodelavec na katedri za finance predaval predmete s področja financ in bančništva.

Bil je član nadzornih svetov PBS in Športne loterije ter član strateškega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru.