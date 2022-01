Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komika in igralca, najbolj znanega po vlogi v humoristični seriji Polna hiša, so mrtvega našli v hotelski sobi na Floridi.

V 66. letu starosti je umrl Bob Saget, priljubljeni komik in igralec, ki ga je TV-občinstvo poznalo predvsem po vlogi Dannyja Tannerja v humoristični seriji Polna hiša (Full House).

Sageta so reševalci mrtvega našli v hotelski sobi v Orlandu na Floridi, kjer je bil kot stand up komik na turneji. Vzrok smrti še ni znan, so pa iz šerifovega urada sporočili, da niso našli znakov kaznivega dejanja ali uporabe drog.

Bob Saget (desno) ter njegova soigralca iz Polne hiše John Stamos (v sredini) in Dave Coulier (levo) Foto: Guliverimage/MediaPunch

Za Sageta je veljalo, da je imel kot komik precej drugačno podobo kot igralec. Na odrih je bil znan po žgečkljivem, včasih kar prostaškem humorju, medtem ko so ga gledalci na televiziji poznali kot prijaznega vdovca s tremi hčerkami v seriji Polna hiša ter kot voditelja oddaje s smešnimi videoposnetki.

"Bob nam je pomenil vse," je v izjavi za javnost sporočila njegova družina, "in radi bi poudarili, kako rad je imel svoje oboževalce ter kako rad je nastopal in s smehom povezoval ljudi."

