Zdaj je znano, zakaj je umrl Bob Saget

Potem ko je januarja šokirala vest o nenadni smrti komika in igralca Boba Sageta, ki so ga mrtvega našli v hotelski sobi, je njegova družina zdaj razkrila vzrok njegove smrti.

"Zdaj, ko imamo končne izsledke preiskave, se nam zdi prav, da to delimo z njegovimi oboževalci," so sporočili njegovi bližnji, "Bob je umrl za posledicami udarca v glavo. Preiskovalci sklepajo, da se je po nesreči udaril v zatilje, a se s tem ni preveč obremenjeval in se je odpravil spat. O drogah in alkoholu ni nobenega sledu."

Spletni tabloid TMZ ob tem razkriva še nekaj več podrobnosti. Saget naj bi imel na glavi "očitno modrico", udarec je povzročil krvavitev v možganih, zaradi katere je komik v spanju umrl.