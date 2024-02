Umrl dolgoletni vodja Zveze Slovencev na Madžarskem

V 67. letu starosti je umrl ustanovitelj in dolgoletni vodja Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, je v ponedeljek na družbenem omrežju Facebook sporočila ta krovna organizacija slovenske manjšine na Madžarskem. Hirnök, ki je organizacijo vodil od ustanovitve leta 1990 do leta 2019, je po navedbah zveze v veliki meri zaslužen za to, da so porabski Slovenci pred več kot tremi desetletji storili prvi in ključen korak k samostojnemu organiziranemu delovanju.