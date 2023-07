V 88. letu je umrl alpinist in gorski reševalec veteran Peter Jamnik, so sporočili iz prijateljskih krogov. Jamnik je bil leta 1963 član alpinistične slovenske odprave v centralni Kavkaz. Bil je v navezi, ki je osvojila Donguz Orun po severni steni in grebenu, pa tudi Džan Tugan, Elbrus in druge vrhove.