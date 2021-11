Franci Šterban in deset let mlajša Anica sta se Na Dorcu držala bolj zase. Tudi sosedje, ki ju poznajo že več kot 30 let, so priznali, da so le redko spregovorili z njima kakšno besedo. Brat 79-letnega morilca, Milivoj Kozole, ki je tudi njegov sosed, je povedal, da je bratova žena zadnja leta popolnoma prevzela nadzor nad njegovim življenjem. "Vrt imava skupaj. Če je on delal, je bila ona zraven. Če sem ga ogovoril, je takoj vskočila v pogovor. On je utihnil in potem sem se pogovarjal z njo. In je bilo pogovora konec," je povedal brat. "V družini nas je 14 otrok. Z bratom sva večino življenja preživela na delu v Nemčiji," se je Kozole spominjal težkih, a lepih skupnih let.

Partnerico je spoznal prek oglasa, razlog za spor je bil denar

Po upokojitvi se je brat vrnil in zgradil hišo, a je bil sam, je opisal Kozole. Prek oglasa je nato spoznal mlajšo upokojenko, s katero sta zaživela na videz idilično skupno življenje. "Meni se zdi, da se je ona pretvarjala. On je bil zaljubljen, ona pa je trpela, pretvarjala se je, da ga ima rada. Zadnja leta ni več zaupal bankam, zato je imel prihranke skrite doma," je še povedal.

Skupaj naj bi jih bilo za več kot 400 tisoč evrov. In ravno denar je bil razlog, da se je želel ločiti. "'Denar mi je ukradla,' je rekel in vprašal sem ga, ali veliko. Povedal je, da naj bi mu vzela 140 tisoč evrov, pri tem pa dejal, da je le ona vedela, kje je imel denar spravljen," je pojasnil Kozole.

Devetinsedemdesetletni Franci Šterban se je odločil zadeve dokončno razčistiti. Verbalni prepir naj bi prerasel v fizično obračunavanje, zatem pa je Šterban vzel sekiro in umoril svojo partnerico.

Po umoru je hotel soditi tudi sebi

Na policiji so pojasnili, da so v soboto nekaj pred 18. uro na številko 113 prejeli klic, da naj bi se zgodil umor v Brestanici. V stanovanjski hiši so našli mrtvo 69-letno žensko in poškodovanega osumljenca. Preiskovalna sodnica je za pokojno odredila obdukcijo, da ugotovijo vzrok in čas smrti.

Kot predvideva Kozole, se je umor zgodil že v petek zvečer. "Tik pred tem sem ju še zadnjič srečal na vrtu, a ga je znova odvlekla stran," se je spominjal. "Imel sem slab občutek, ko sem šel. Zjutraj, ko sem šel v garažo, je bila ura že devet. Opazil sem, da so bile kokoši zaprte, in tako vse do popoldneva."

Šterbana, ta naj bi po umoru poskušal soditi tudi sebi, so policisti pridržali na policijski postaji, še isto noč pa so ga premestili v psihiatrično bolnišnico.