Za zažig žene je Martin dobil 23 let zapora

Sodišče ga je zaradi umora žene, ki ga je storil na grozovit način, obsodilo na 23 let zapora, poroča Večer. Sodišče, ki je ugotovilo, da dejanje ni bila nesreča, kot je skušal prikazati obtoženi, ampak naklepno dejanje, mu je podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe.

Tožilka se s kaznijo strinja

Tožilka Špela Brezigar je za obtoženega predlagala 27 let zapora. "Obtoženi je dejanje storil na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, iz ljubosumja, ker je oškodovanka imela novega intimnega partnerja. Obtoženi tudi ni sprejel nobene odgovornosti za storjeno kaznivo dejanje, ki ga še danes zanika in ga skuša opravičevati s spletom nekih nesrečnih okoliščin. Ni bila nesreča, obtoženi je dejanje storil zavestno, naklepno. Zato menim, da je predlagana kazen primerna," je po poročanju Večera dejala tožilka.

"Z drugim moškim samo prijatelja"

Odvetnik Mitja Pavčič pa je po navedbah Sveta24 povedal, da Zaviršek zaradi svojih osebnih lastnosti ni zmožen tako grozovitega naklepnega dejanja, kot je umor. Po odvetnikovih besedah je Zaviršek verjel svoji ženi, da sta bila z drugim moškim samo prijatelja, prav tako po Pavčičevem mnenju ne obstajajo dokazi, da je bila Zavirškova žena v intimnih odnosih z drugim moškim, "zato ga v dejanje ni moglo pahniti maščevanje".

Pravi, da ni načrtoval umora

Zaviršek je v končni besedi tragedijo obžaloval in poudaril, da ni ničesar načrtoval. Že pred današnjim izrekom sodbe je v zagovoru povedal, da naj bi šlo za nesrečo. Po prepiru s soprogo naj bi namreč vzel kanto, jo dvignil nad glavo in z bencinom nameraval politi avto, da bi ga onesposobil. Takrat naj bi ga začela odrivati, tako da je polil tudi njo. Da bi se pomiril, je prižgal cigareto, naslednji trenutek pa je bilo vse v ognju.

Prišteven

Po oceni psihiatričnega izvedenca je bil Zaviršek v času očitanega kaznivega dejanja prišteven. Pred sodiščem so zaslišali tudi več prič, med drugim sosede ter policiste, reševalce in gasilce, ki so prvi prispeli na kraj dogodka. Prav tako so prebirali korespondenco med obtoženim in njegovo ženo, iz katere je razvidno, da sta, ko je mož izvedel, da naj bi ga žena varala, nekako skušala rešiti zakon.