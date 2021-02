Obtoženi za umor žene na območju Grosuplja ne prizna krivde

Zaviršek je obtožen, da je 12. avgusta lani okoli 20.50 na dvorišču pred domačo hišo ženo polil z gorljivo tekočino. Dva tedna pozneje je v bolnišnici poškodbam podlegla. Tožilka Špela Brezigar trdi, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je žena nameravala zapustiti zaradi drugega moškega, piše STA.

V sodni preiskavi se ni zagovarjal. Tudi v ponedeljek se vsebinsko obtožnice po navedbah časnika Dnevnik niso dotikali, za kar bo čas na glavni obravnavi. V katero smer bo šel zagovor, je po zaključenem naroku medijem namignil zagovornik Mitja Pavčič. Po njegovih besedah je prišlo do tragedije, in nekdo mora za to odgovarjati, 47-letni Zaviršek bo sprejel kazensko sankcijo, a je treba upoštevati, da nikakor ni šlo za umor iz brezobzirnega maščevanja.

"Ni ji želel vzeti življenja, ne poškodovati, niti ne ogroziti. Lahko, da je šlo za povzročitev smrti iz malomarnosti ali povzročitev splošne nevarnosti, torej povsem drugo kaznivo dejanje. Kajti tarča je bilo vozilo, ne pa oškodovanka," je po navedbah Dnevnika izjavil Pavčič. Ko se je usodnega večera žena pripeljala iz službe, ogenj namreč ni zajel le nje, ampak tudi njen avto.

O Zavirškovem duševnem stanju v času kaznivega dejanja je svojo oceno že podal psihiatrični izvedenec Rok Tavčar. Kot je bilo razbrati v ponedeljek, je bil prišteven, piše STA.

Brat izkoristil pravno dobroto

Na sojenju bo pričal tudi obtoženčev brat. Po dejanju so se z njim pogovarjali policisti in o tem napisali uradni zaznamek. V preiskavi je brat izkoristil pravno dobroto in odklonil pričanje, zato bi morali uradni zaznamek izločiti iz sodnega spisa. Vendar je tam ostal in ga je sodnica Maja Povhe izločila v ponedeljek.

Ker pa se je z njim že seznanila, je zagovornik predlagal njeno izločitev iz sojenja, češ da je podan dvom v njeno nepristranskost. O predlogu bo odločil predsednik sodišča Marjan Pogačnik. Ali bo sojenje vodila Povhetova ali kdo drug, bo znano v kratkem, še navaja Dnevnik.