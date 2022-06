Ukrepi za premagovanje draginje bodo znani do konca meseca

Iz Petrola kot največjega trgovca z naftnimi derivati, ki prodaja tudi elektriko in plin, so sporočili, da pričakujejo čimprejšnji konstruktiven dialog z državo, v katerem bi sklenili ustrezen dogovor glede prihodnje regulacije maloprodajnih cen.

V torek bo oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Sestavljali jo bodo Golob ter ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in kmetijstvo s strokovnimi ekipami. Ukrepi naj bi bili dokončno oblikovani do konca meseca.

Delovna skupina, v kateri bodo poleg premierja Goloba še ministri Matjaž Han, Bojan Kumer in Irena Šinko, se bo jutri po napovedih kabineta predsednika vlade dogovorila glede vsebinske priprave in terminskega načrta ukrepov ob visokih cenah hrane in energentov. Za pripravo okvirnega nabora je bilo po navedbah v preteklih dneh odgovorno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Obenem v Golobovem kabinetu navajajo premierjeve napovedi, da bo dokončen dokument z ukrepi za premagovanje draginje pripravljen do konca meseca. "V njem bodo člani delovne skupine predstavili konkretne rešitve, kako breme draginje porazdeliti," pravijo v kabinetu.

Reševanja visokih cen hrane in energentov se bodo lotili v dveh korakih

Golob in nekateri ministri so namreč napovedali, da se bo vlada odziva na visoke cene energentov in hrane lotila v dveh korakih. Z deležniki, na primer trgovci z živili in energenti, naj bi se najprej poskušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cenovnega bremena za gospodinjstva in podjetja. Če to ne bo uspešno, naj bi v drugem koraku sledila cenovna regulacija. Golob v preteklih tednih ni izključeval niti posega v dajatve, a to naj ne bi bila prva poteza.

Na gospodarskem ministrstvu so dodatno pojasnili, da je vladna strategija doseči dogovor o obvladovanju draginje skupaj z vsemi ključnimi deležniki v sektorjih prehrane, energentov in surovin. Cilj je tako doseči dogovor o porazdelitvi bremen vertikalno po celotni verigi deležnikov - proizvajalci/pridelovalci, distributerji in trgovci.

Ministrstvo v ta namen pripravlja prvo srečanje z deležniki v dogovoru s predsednikom vlade. Obenem pa preučujejo tudi "vse možnosti ukrepanja v skladu s svojimi pristojnostmi za pripravo rešitev za zaščito potrošnikov, ohranitev konkurenčnosti gospodarstva in izboljšanje preskrbe s ključnimi dobrinami".

Na Petrolu pričakujejo konstruktiven dialog

Aktualen ukrep začasno določenih najvišjih cen 95-oktanskega bencina in dizla, ki velja do vključno 10. avgusta, je za naftne trgovce po Petrolovih navedbah namreč nesorazmeren, razmere pa se, kot pravijo, zaradi embarga na uvoz ruske nafte po morju dodatno poslabšujejo, medtem ko država pobira polne dajatve.