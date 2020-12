Ukrepi proti širjenju covida-19 znova objavljeni

Danes so začeli veljati novi odloki o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Vsebinskih sprememb ni, še vedno ostajajo v veljavi vse omejitve npr. zbiranja, gibanja in prodaje blaga. Odloke je morala vlada na novo objaviti po ugotovitvi ustavnega sodišča, da sklepi o podaljševanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni.

Vlada je na sobotni večerni dopisni seji tako sprejela nov odlok o prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, na katerega se je neposredno nanašala odločitev ustavnega sodišča, in po napotkih vladne zakonodajne službe tudi nove odloke glede preostalih omejitev, navaja STA.

Šolanje še naprej poteka na daljavo

Šolanje bo tako še naprej potekalo na daljavo, pri čemer ukrep velja tudi za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami).

Ustavno sodišče je sicer v omenjeni odločbi navedlo, da bodo v primeru odločitve vlade za podaljšanje zaprtja šol izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje prepovedi izvajanja vzgoje in izobraževanja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Število tam šolajočih se otrok je namreč tako majhno, da njihova vrnitev v te ustanove ne more bistveno vplivati na preprečevanje širjenja virusa in obvladovanje epidemije, so odločili v četrtek. Po drugi strani bi nadaljnje izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa nedvomno lahko imelo škodljive posledice za otroke s posebnimi potrebami, so dodali po navedbah STA.

Prepovedano prehajanje med občinami in gibanje v nočnem času

Z ostalimi odloki ostaja prepovedano zbiranje ljudi na javnih krajih kot tudi prehajanje med občinami in gibanje v nočnem času. Še vedno ne bo delal niti javni promet, zaprte pa bodo vse nenujne trgovine.

Maske obvezne tudi na prostem

V zaprtih javnih prostorih je treba razkuževati roke in nositi maske. Te so obvezne tudi na prostem. Zaprte so restavracije in kulturne ustanove, športni treningi in tekmovanja so dovoljeni le na najvišji ravni, poseben režim velja glede prehajanja državne meje, še piše STA.