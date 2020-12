V ZDA tretji dan zapored rekordno število koronavirusnih okužb

V ZDA so že tretji zaporedni dan potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom v 24 urah. Zabeležili so skoraj 230.000 novih primerov, umrlo pa je 2527 covidnih bolnikov, so sporočili z Univerze Johnsa Hopkinsa. Samo v prvih petih dneh decembra so v državi odkrili več kot milijon novih okužb.

Ameriški zdravstveni uslužbenci so svarili, da bo prišlo do skoka v številu okužb, potem ko so milijoni Američanov prejšnji konec tedna odpotovali na praznovanja zahvalnega dneva, čeprav so oblasti pozivale, naj tega ne storijo, navaja STA.

Na dan umre več kot 2.000 ljudi

ZDA ostajajo država z največ primeri okužb in največ smrtnimi žrtvami covida-19 v svetu. V zadnjih dveh tednih dnevno število smrtnih žrtev v državi presega 2000, podobno kot spomladi na vrhuncu prvega vala epidemije. Narašča tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, posebej v najštevilčnejših zveznih državah Kaliforniji, Floridi, New Yorku in Teksasu, piše STA.

Skupaj so doslej v ZDA potrdili več kot 14,6 milijona okužb in več kot 281.000 smrti covidnih bolnikov.