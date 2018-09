Ukradel za 10.000 evrov materiala za fasado

Na območju policijske postaje Slovenska Bistrica je minulo noč neznani storilec vlomil v kovinski kontejner na gradbišču in iz njega odnesel večjo količino gradbenega materiala za izdelavo fasade, so sporočili z mariborske policijske uprave. Po nestrokovni oceni je vrednost ukradenega materiala 10.000 evrov.

S policijske uprave so še sporočili, da je na območju bistriške policijske postaje v petek okoli 18. ure prišlo do požara na dizel-električni lokomotivi, ki je vlekla vlakovno kompozicijo. Lokomotivo so odklopili od kompozicije, jo premaknili naprej, nato pa so gasilci pogasili požar.

V tem primeru je po nestrokovni oceni nastalo za 20.000 evrov gmotne škode, so še zapisali na policiji.