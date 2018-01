Inkubacijska doba se je iztekla. Kaj pravi UKC Ljubljana? #VŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj, 25. januarja, se je namreč iztekla inkubacijska doba, ko bi se lahko pokazali znaki okužbe z ošpicami pri posameznikih, ki bi bili lahko v stiku z obolelo osebo.

Ob 12. uri lahko na Siol.net v živo spremljate prenos izjave iz UKC. Potek izvedenih aktivnosti in ugotovitev bosta predstavili strokovna direktorica pediatrične klinike Anamarija Meglič in predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Maja Sočan.

Do vnosa ošpic je prišlo v začetku januarja 2018 na pediatrični kliniki UKC Ljubljana, ko je na kliniko prišla okužena odrasla oseba. V najkrajšem mogočem času je stekla hitra akcija, da bi poiskali vse ljudi, s katerimi je bila okužena oseba v stiku, zato da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so sredi januarja potrdili primer ošpic pri predšolskem otroku, ki je bil v preteklosti cepljen z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ta primer ošpic ni povezan s pediatrično kliniko v Ljubljani, vir okužbe pa še ni znan. STA