Ugibanja o politični aktivaciji Logarjeve platforme tudi v SDS

V društvu, ustanovljenemu konec maja, so sicer napovedovali, da bodo jeseni prešli v drugo fazo sodelovanja. Med svojimi načrti so takrat napovedovali več okroglih miz oziroma razprav o izzivih, ki so ključnega pomena za Slovenijo.

O prihodnjih načrtih je upravni odbor razpravljal v četrtek, ko so člani obravnavali aktualne tematike in začrtali časovnico dela v prihodnje, so v društvu zapisali na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Na njihovo objavo se je odzval Franc Kangler, ki v društvu pogreša preprostega človeka. "Sama elita. Spet samo center moči," je zapisal na X.

Zanimivo. Vredu nič proti, ampak na sliki vidim samo elito. Preprostega človeka, domoljuba,…. Ni videti. Spet samo center moči.🙈 https://t.co/3SlhUgjXMZ — Franc Kangler (@KanglerFranc) September 8, 2023

Tonin Logarja povabil k oblikovanju skupne liste

Slabo leto pred evropskimi volitvami so vse glasnejša tudi ugibanja, ali se bo Platforma sodelovanja aktivirala tudi v boju za predstavnike Slovenije na evropskem političnem parketu. K oblikovanju skupne liste je sicer Anžeta Logarja oziroma društvo povabil prvak NSi Matej Tonin.

Predsednik društva Logar sicer kot poslanec SDS in predsednik sveta stranke ne more kandidirati na nobeni drugi listi kandidatov, je bilo sporočilo prvaka SDS Janeza Janše v nedavnem pogovoru za večerno informativno oddajo na POP TV.

Na to napotujejo tudi določbe statuta SDS. Ta med drugim določa, da je posameznik lahko črtan iz članstva stranke, če kandidira na konkurenčni listi. Član SDS tudi ne more biti član organizacije, katere cilji niso v skladu s programom SDS. V upravnem odboru društva je poleg Logarja še ena poslanka SDS, Eva Irgl.

Pojasnila o Logarjevem morebitnem političnem udejstvovanju izven SDS naj bi po poročanju Dela pričakovali tudi njegovi poslanski kolegi na čelu s predsednikom stranke Janezom Janšo, ki danes zasedajo na delovnem posvetu.