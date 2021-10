Učitelju grozi odpoved zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kot popolnoma zdravemu človeku mi ni dovoljeno opravljati svojega dela, ker živimo v času brezumnih ukrepov. Že od vsega začetka se ne strinjam z nošenjem mask iz razloga, ker je to škodljivo, za otroke še bolj kot za odrasle. Drugi razlog je, da so testi, s katerimi nas testirajo, popolnoma nekoristni, saj niso primerni za diagnostične namene. Poleg tega nas silijo v cepljenje s cepivi, ki niso še dokazana in ki imajo za svojo uporabo velik vprašaj," je v ponedeljek svojo odločitev pojasnil učitelj Sandi Valentinčič.

Ima podporo v kolektivu

Ob tem so ga na Bevkovem trgu v Novi Gorici podprli nekateri somišljeniki. Dejal je, da ima podporo tudi v kolektivu, a da kolegi nimajo dovolj moči in poguma, da bi se uprli. Kot je dodal, ga je vodstvo odstranilo iz šole in mu prepovedalo opravljanje dela. Prepoved je sledila obisku inšpektorjev za šolstvo in za zdravje sredi septembra, ko je bil Valentinčič opozorjen zaradi nenošenja maske med poukom športa.

Ravnatelj Kobal: Drugi zaposleni spoštujejo pravila

Ravnatelj je pred dnevi za Primorske novice pojasnil, da je inšpekcija naložila šoli, naj odpravi pomanjkljivost v tednu dni. Sledila sta pisno opozorilo delavcu in nato prepoved opravljanja dela. "Želel bi si, da bi se pogovorili in drugače rešili zadevo, a žal ni šlo," je povedal Kobal. Poudaril je, da je treba pravila spoštovati. Preostalih 107 zaposlenih na šoli pravila spoštuje, kar sta ugotovila tudi šolski in zdravstveni inšpektorat, je dodal.

Danes je Kobal pojasnil, da na šoli pouk poteka skladno z veljavnimi predpisi ter trenutnimi razmerami v šolstvu in šoli. "Lahko povemo zgolj še to, da se zoper enega od zaposlenih vodi postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov skladno z določili zakona o delovnih razmerjih. Zaradi varstva osebnih podatkov in ker je postopek še v teku, vam podrobnejših informacij ne moremo posredovati," je zapisal.

Sklep odločitve bo učitelj prejel pisno

Za več informacij je novinarje napotil na odvetnika šole Sebastjana Kerčmarja, ki je povedal, da je bil za ponedeljek sklican sestanek na šoli, kjer je imel Valentinčič možnost zagovora, a ni prišel. Sklep z ravnateljevo odločitvijo glede delovnega razmerja pa bo dobil v pisni obliki v zakonsko določenem roku.

Podoben primer tudi v Mariboru

Zaradi nespoštovanja pogoja PCT je septembra odpoved dobila učiteljica OŠ Franca Rozmana - Staneta v Mariboru. Vodstvo je učiteljico dvakrat pozvalo k testiranju na novi koronavirus, pa se ga ni udeležila, zato ji je bila izrečena prepoved opravljanja dela. Ker ni izpolnjevala pogojev iz odloka, je sledila odpoved iz krivdnih razlogov.