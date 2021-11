Turistični boni: izteka se obdobje unovčenja, toliko je še neporabljenih

Prve turistične bone je bilo mogoče unovčiti 19. junija 2020, zdaj pa se rok počasi izteka. Porabite jih lahko do 31. decembra, kot pravijo na ministrstvu, veljavnosti bonov za zdaj ne nameravajo podaljšati. Izkoriščenih je 80 odstotkov lanskih in letošnjih turističnih bonov.

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo in razvoj, podaljševanje turističnih bonov v tem trenutku ni načrtovano. Namen bonov je bil podpora turističnemu gospodarstvu v lanskem in letošnjem letu. Prav tako za prihodnje leto nimajo v načrtu novih bonov. Po njihovem mnenju so turistični boni dosegli svoj namen.

Po podatkih Finančne uprave RS je bilo od začetka unovčevanja turističnih bonov do 4. novembra 2021 unovčenih 1.637.965 lanskih in letošnjih turističnih bonov oziroma 80 odstotkov v skupni vrednosti 230.790.093,84 evra, kar je 65 odstotkov od zneska vseh bonov, ki bi bili lahko unovčeni. Za osebe, starejše od 18 let, je vrednost lanskih bonov znašala 200 evrov, predlanskih pa 100 evrov. Nepolnoletne osebe so tako lani kot letos prejele bon v vrednosti 50 evrov.

40 odstotkov turističnih bonov leta 2021 še neporabljenih

Turistične bone za leto 2021 smo lahko začeli unovčevati 16. julija 2021, zadnji datum za unovčitev je 31. december 2021. Od 16. julija do 4. novembra 2021 smo porabili 1.217.936 oziroma 60 odstotkov novih bonov v skupni vrednosti 85.276.568,97 evra, kar je 45 odstotkov od zneska vseh bonov, ki bi jih lahko unovčili. Skokovito naraščanje unovčevanja turističnih bonov so na Finančni upravi RS zabeležili v obdobju jesenskih počitnic. Največ bonov je bilo unovčenih 31. oktobra, in sicer 8.460 lanskih in 17.551 letošnjih.

Za katere storitve unovčujemo turistične bone?

Do zdaj je bilo največ bonov unovčenih na področju gostinske dejavnosti, najmanj pa za športne storitve. Na Finančni upravi RS so zabeležili, da je bilo kar 13 odstotkov turističnih bonov porabljenih na področju kulture. Pojasnili so, da se je ta odstotek dvignil v zadnjih treh mesecih, torej v obdobju šole. Dve tretjini bonov na področju kulture je namreč bilo porabljenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov.

Na področju turizma je bilo največ bonov unovčenih v termah, na Obali in na Gorenjskem. Na Obali sta med bolj priljubljenimi destinacijami Portorož in Piran, na Gorenjskem pa Bled in Bohinj. V lanskem letu so opazili, da so Gorenjci v večini bone izkoristili na obali, Primorci pa na Gorenjskem.

"Ljudje pri unovčevanju bonov niso imeli težav, zadeva teče. Orali smo ledino, a so se navadili tako ponudniki kot uporabniki," so še povedali na Fursu.