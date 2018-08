Turisti v Sloveniji ustvarili 19 milijonov evrov visok račun

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski turizem v zadnjih letih beleži rekordne številke. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so turisti v slovenskih prenočiščih ustvarili več kot 5,6 milijona nočitev. Z večjim številom turistov pa se povečujejo tudi obiski zdravnikov.

Turisti iz EU so v času dopusta v kateri drugi članici v primeru poškodb z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja upravičeni do enakih zdravstvenih storitev - in povračila stroškov - kot zavarovanci te države.

V Sloveniji je lani pomoč poiskalo nekaj več kot 54 tisoč turistov oziroma osem odstotkov več kot leta 2016. Skupna vrednost teh 54 tisočih primerov znaša 19,7 milijona evrov. Vmesnih podatkov za letos še ni, ker se zbirajo le na letni ravni.

Skupni dolg preostalih članic EU do Slovenije je na zadnji dan leta 2016 znašal 24,5 milijona evrov.

Največ stroškov s strani Avstrijcev

Foto: Bor Slana Največ stroškov je nastalo s strani avstrijskih turistov, ki jih je več kot eno tretjino vseh skupaj, na drugem mestu pa so z nekaj več kot 25 odstotki nemški turisti.

Tudi Slovenci v tujini so lani poskrbeli za podobno visok znesek storitev. ZZZS je dobil račun za 19,2 milijona evrov, največ iz Nemčije in Avstrije. Skupen znesek je za 1,4 odstotka višji, kot je bil v letu 2016.

Bolnišnice zaračunajo ZZZS, ta pa potem tujemu nosilcu zavarovanja

Stroške zdravljenja v Sloveniji, ki jih osebe uveljavljajo na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in meddržavnega sporazuma, slovenski izvajalci (na primer bolnišnice) zaračunajo ZZZS, ta pa jih nato obračuna tujemu nosilcu zavarovanja, kjer je bila tuja oseba zavarovana.

Če imate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Če je zdravljenje, ki ga potrebujete, za tamkajšnje prebivalce brezplačno, vam ne bo treba plačati. Če morate za zdravljenje plačati, lahko zaprosite za povračilo stroškov še med prebivanjem v tej državi neposredno pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali pa po vrnitvi domov pri domačem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Stroške vam bodo vrnili v skladu s predpisi in stopnjami države, v kateri ste bili deležni zdravniške oskrbe. V skladu s predpisi države, v kateri ste prejeli zdravniško oskrbo, vam bodo bodisi vrnili celotne stroške zdravljenja bodisi boste morali sami kriti stroške participacije. Ali pa vam bo celotne stroške zdravljenja v skladu s svojimi predpisi vrnil domači zavod za zdravstveno zavarovanje.

Brez evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Če nimate evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ali je ne morete uporabiti (na primer v zasebni bolnišnici), boste morda morali plačati za zdravstvene storitve in po prihodu domov zaprositi za povračilo.

To velja za javne in zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. Vendar so pogoji različni:

- stroške vam bodo vrnili samo za zdravstvene storitve, do katerih ste upravičeni doma,

- vrnili vam bodo samo stroške, ki veljajo za zdravljenje v domači državi - in so lahko torej manjši od zneska, ki ste ga za zdravljenje dejansko plačali.

Če nujno potrebujete zdravstveno storitev, vam lahko zavod za zdravstveno zavarovanje pomaga tako, da po telefaksu ali elektronski pošti pošlje dokazilo o vašem zdravstvenem zavarovanju. Stroškov zdravstvenih storitev vam tako ne bo treba plačati takoj.