Tudi v Sloveniji naj bi se cepili mladostniki

Potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) danes odobrila uporabo cepiva proti covid-19 proizvajalcev Pzifer in BioNTech za starost od 12 do 15 let, vodja slovenske strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović ocenjuje, da bi lahko kmalu začeli cepiti to starostno skupino tudi v Sloveniji. Podrobnosti morajo doreči pediatri.

"Pri nas kolegi pediatri pripravljajo smernice za uporabo, prioritete, verjetno bodo prioritete pri ranljivih," je povedala Beovićeva.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je takšno odločitev Eme pričakovala. "Glede na to, da so v Združenih državah in v Kanadi podobno odločitev že sprejeli in da so rezultati študije, ki jo je Pfizer predložil, pravzaprav zelo jasni. Se pravi, da gre za dobro učinkovitost cepiva z minimalnimi neželenimi učinki, ki niso pogostejši kot v preostali populaciji, pravzaprav ni za pričakovati, da bi se Ema odločila drugače, kot so se odločili v ZDA in v Kanadi," je dejala dopoldne na dogodku ob začetku kampanje Nalezimo se dobrih navad - cepimo se.

"Tako, da pričakujemo, da bo tudi ta odločitev pozitivna, kar pomeni, da se potem ponovno pri nas spremeni strategija cepljenja. Pač takšna je evolucija, gre za novo bolezen, gre za nove indikacije. Tako, da se potem vključi v cepilno strategijo skupina, od 12 do 18 let," je dodala.

Ne bodo prednostna skupina

Mladostnikov zaenkrat še ne bodo obravnavali kot prednostno skupino za cepljenje. "Bodo postali prioriteta predvsem po tistem, ko se bodo začeli vračati v šolske klopi. Se pravi, da je nekje tendenca, da do septembra pocepijo populacijo srednješolcev in osnovnošolcev, ki so starejši od 12 let," je pojasnila Logarjeva.

Kot so ob današnji objavi odločitve navedli v Emi, otroci omenjeno cepivo dobro prenašajo, kar se tiče stranskih učinkov, pa ni večjih skrbi.

Nemčija je napovedala, da bodo začeli cepiti otroke od 12. leta starosti 7. junija, potem ko bo Ema odobrila cepivo za to starostno skupino. ZDA in Kanada sta že pred tem odobrili to cepivo za uporabo pri otrocih te starostne skupine.

Pfizerjevo cepivo je bilo do zdaj v EU odobreno za starejše od 16 let.

Pred dnevi je tudi ameriška farmacevtska družba Moderna napovedala, da bo na Emo v začetku junija vložila uradno prošnjo za odobritev cepiva proti covid-19 za mlade v starosti od 12 do 17 let.