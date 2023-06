Tudi v Sloveniji delovala "turistična agencija" za migrante

Italijanska policija je v sodelovanju s slovensko v ponedeljek sklenila tajni del operacije proti tihotapcem ljudi, ki naj bi delovali podobno kot turistična agencija. V Italiji so prijeli 13 državljanov Kosova, Albanije in Severne Makedonije, so povedali na današnji novinarski konferenci v Trstu. V Sloveniji so že obsodili pet članov združbe.

Kot je dejal vodja državnega tožilstva v Trstu Antonio De Nicolo, mednarodna združba deluje kot nekakšna turistična agencija, le da opravlja nezakonite dejavnosti. Sestavljena je iz lokalnih celic, ki so neodvisne, a povezane. Migranti, ki želijo nezakonito prečkati mejo, se obrnejo na povezovalno strukturo in plačajo storitev, vodstvo organizacije, ki je verjetno zunaj Italije, pa razdeli naloge in tudi denar.

Celico, ki so jo razkrili v ponedeljek in naj bi organizirala prehode prek slovenskega ozemlja, naj bi sestavljali sorodstveno povezani člani iz Albanije, Kosova in Severne Makedonije, ki stalno prebivajo v Trstu. Po podatkih slovenske policije je imel eden od članov stalno prebivališče v Sloveniji. Vodja celice naj bi bil Fatim Miftaraj, je povedal tožilec.

Preiskavo so usmerjali na tožilstvih v Kopru in Trstu, sodelovali pa so tudi hrvaški varnostni organi iz Istrske županije. Koprski kriminalisti so v začetku leta 2022 identificirali delovanje kriminalne združbe in 17 domnevnih članov iz Albanije, Kosova in Severne Makedonije. Podobno preiskavo so začeli tudi v Trstu in identificirali 26 osumljencev. Aprila lani so poslali v Slovenijo evropski preiskovalni nalog. Zatem sta policiji delovali usklajeno.

Ugotovili so, da je tržaška celica združbe prevzela migrante od drugih tihotapcev v okolici Pomjana v Mestni občini Koper. Od tam naj bi jih peš vodili v Italijo. Opravili naj bi tudi po več prevozov na dan. Po podatkih slovenske policije naj bi migranti za pot iz Bosne in Hercegovine v Italijo odšteli po 3.500 evrov. Prevozniki iz tržaške celice naj bi za vsakega migranta prejeli po 300 evrov, vodiči po peš poteh pa po 400 evrov.

V enem od prestreženih telefonskih klicev se je vodič pritoževal, da migranti nočejo hoditi, zaradi česar jih je pretepel. Poleg tega so policisti iz klicev izvedeli, da so otroke uspavali s pomirjevali, da med potjo ne bi jokali in pritegovali pozornosti, so povedali predstavniki italijanskih varnostnih organov.

V Sloveniji so že v času preiskave prijeli pet članov kriminalne združbe, sodišče jih je že obsodilo na zaporne kazni od enega leta do dveh let in 10 mesecev. Eden je kazen že prestal.

V ponedeljek je posebna enota tržaške policije skupaj z dvema opazovalcema iz Slovenije izpeljala odločilno akcijo. Pri opravljanju kaznivega dejanja so odkrili sedem tihotapcev in 69 migrantov. Prijeli so še šest osumljencev. Osem jih je v priporu, štirje v hišnem priporu, eden pa na prostosti. Preiskava sicer še ni končana.

Kot je dejal vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc, je združba v času kriminalistične preiskave pretihotapila ali skušala pretihotapiti najmanj 152 državljanov Turčije, Bangladeša, Iraka in Sirije. Ocenili so, da je tako pridobila najmanj 394 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.