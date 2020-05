Tudi Škofovska konferenca podprla Luko Mesca

V Levici so pred praznikom dela napovedali, da bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini, s katero bodo predlagali, da trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. S tem so se pridružili pozivu Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki je dal to pobudo.

Po tem, ko je predlog že včeraj na družbenem omrežju Twitter podprl predsednik vlade Janez Janša, se je zdaj oglasila še Slovenska škofovska konferenca (SŠK).

Škofje se pridružujejo pobudam, da trgovine ostanejo zaprte

V pismu, pod katerim je podpisan Anton Stres, predsednik komisije Pravičnost in mir pri SŠK, so zapisali, da je v letih 2001, 2002 in 2003 Komisija Pravičnost in mir v več izjavah pozivala vlado, da zavaruje nedeljski počitek in prepove ali vsaj omeji na najmanjšo možno mero obratovanje trgovin ob nedeljah.

Jasno izražena volja državljanov, da ostanejo ob nedeljah trgovine zaprte, politika kljub temu ni spoštovala, so ob tem zapisali v Komisiji Pravičnost in mir, ki jo vodi Anton Stres. Foto: Matej Leskovšek Dodali so, da je Komisija Pravičnost in mir leta 2003 odločno podprla referendum in pozvala, naj se glasuje proti odprtju trgovin ob nedeljah. Ob tem so spomnili na svoj poziv državljanom, da naj na referendumu glasujejo za zaprtje:

"Komisija Pravičnost in mir že dlje časa opozarja na ustavno sporno, družbeno in moralno škodljivo ter nepotrebno splošno obratovanje trgovin ob nedeljah. Sedaj imamo državljani možnost, da na referendumu, ki bo v nedeljo, 21. septembra, odločilno vplivamo na spremembo zakonodaje in bistveno omejimo obratovalni čas trgovin ob nedeljah. Zato Komisija Pravičnost in mir poziva vse državljanke in državljane, predvsem pa vse vernike Katoliške cerkve, naj se v nedeljo 21. septembra udeležijo referenduma in na njem glasujejo za predlagano spremembo zakona o trgovini. - Gre za kvaliteto našega življenja in odnosov v družinah!"

Jasno izražena volja državljanov, da ostanejo ob nedeljah trgovine zaprte, politika kljub temu ni spoštovala, so ob tem zapisali v Komisiji Pravičnost in mir. Svojih stališč do odprtja trgovin ob nedeljah niso spremenili in zato se pridružujejo vsem pobudam, da po končanih omejitvah, ki jih je narekoval boj proti širjenju okužbe z novim koronavirusom, trgovine ob nedeljah ostanejo zaprte.

Za zaprtje tudi Cigler Kralj in Hojs

Pozivu sta se včeraj pridružila tudi minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je povedal, da si vsak delavec zasluži primeren počitek, in Minister za notranje zadeve Aleš Hojs.