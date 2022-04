Truhoma od Binance Charity, svetovne znane platforme za donacije v kriptovalutah, prejela kar 40 tisoč evrov za pomoč prebivalcem Ukrajine

Oglasno sporočilo

V Truhomi smo za pomoč Ukrajini moči združili z mednarodno organizacijo Binance Charity, svetovno znano platformo za transparentne donacije v kriptovalutah. Ta je prek platforme Truhoma donirala 40 tisoč evrov za tisoč paketov s hrano, kar je največja donacija prek naše platforme do zdaj. Zaradi prepoznavnosti organizacije Truhoma, zaupanja, ki smo ga deležni, uporabe verige blokov, ki zagotavlja stoodstotno transparentnost, rednih poročil s terena ter celovite koordinacije projekta z lokalnimi prostovoljci, ki so nam pošiljali foto- in videomaterial, je organizacija Binance Charity za donacijo za pomoč Ukrajincem izbrala ravno nas.

"Binance Charity je svoje poslanstvo za pomoč Ukrajini našla v sodelovanju z nami. Veseli in ponosni smo, da je Binance Charity v vsej poplavi dobrodelnih projektov, ki se trenutno odvijajo v svetu, izbral ravno nas. Prepričala jih je naša stoodstotna transparentnost, saj se donacije prek Truhome v celoti, brez posrednikov in stroškov, namenijo za nakup hrane in prenesejo do ljudi, ki jo najbolj potrebujejo. In ravno ta sledljivost dela zgodbo tako uspešno, Binance Charity pa se zahvaljujem za pomoč in zaupanje. To je veliko mednarodno sodelovanje, ki se bo zagotovo tudi nadaljevalo," je po prejeti donaciji povedala Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica in predsednica uprave Truhoma Fund Inc.

"Ponosni smo, da sodelujemo s Truhomo in podpiramo njihovo humanitarno delo v Ukrajini kot del naše zaveze, da bomo v Ukrajino poslali deset milijonov ameriških dolarjev pomoči. Truhoma je ena redkih organizacij, ki še vedno lahko zagotavlja kritično pomoč ljudem, ki ostajajo v državi in se spopadajo z nepredstavljivimi stiskami in izgubami. To počne na popolnoma transparenten način, kar je ključna vrednota, ki si jo delimo. Naše misli so z Ukrajinci in upamo, da jim paketi hrane prinesejo vsaj nekaj olajšanja v tem času velikih stisk," je po donaciji povedala Helen Hai, vodja organizacije Binance Charity.

Pomoč prebivalcem Ukrajine v obliki paketov hrane ima velik vpliv na ljudi, ki jih nujno potrebujejo, saj pri Truhomi zagotavljamo, da pomoč pride neposredno v roke pomoči potrebnih. Truhoma je celotno prejeto donacijo, 40 tisoč evrov, namenila za nakup tisoč paketov hrane, ki vsebujejo osnovna živila, kot so riž, testenine, konzervirana hrana, juhe, moka, kava, čokolada, paštete, bomboni, oreščki in pecilni prašek. Te pakete je s pomočjo partnerjev dostavila neposredno v Kijev tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

Časovnica dogodkov: 7. april: Paketi so bili naloženi na tovornjak, ki ga je voznik Aleksander odpeljal na 1.600-kilometrsko pot proti Kijevu. 8. april: Tovornjak je prečkal ukrajinsko mejo in se po 20 kilometrih ustavil v Agenciji za čezmejno sodelovanje. 9. in 10. april: Aleksander in tovornjak sta varno prenočila v skladišču Agencije za čezmejno sodelovanje, kjer so odločali o nadaljnjem poteku poti. 11. april: Odločili so se, da zaradi razmer in nujnosti dostave pakete na nadaljnjo pot pošljejo z drugim tovornjakom z novim voznikom, Mihajlom. 12. april: Po zahtevni dvodnevni vožnji po poškodovanih cestah so paketi s hrano prispeli v Kijev, kjer so jih prevzeli prostovoljci dobrodelne organizacije Volonterska Sotnya. 13. april: Volonterska Sotnya je pakete s hrano razdelila prejemnikom, ki jih nujno potrebujejo.

Ko so predstavniki organizacije Volonterska Sotnya podpisali pogodbo o prevzemu pomoči in razdelili pakete, se je celotna donacija Binance Charity prek Truhome, vredna 40 tisoč evrov, zapisala tudi na našo verigo blokov.

"Ta donacija nam pomeni zelo veliko. Mnogo držav za Ukrajino donira milijarde dolarjev, ki jih porabijo v vojaške namene. Donacija Truhome in organizacije Binance Charity je šla neposredno v roke civilistom, za kar smo izjemno hvaležni! Hrano trenutno močno potrebujemo in vse družine so vam iz srca hvaležne. Poleg vsega drugega so v paketih tudi bomboni in oreščki, kar je zelo lepo in prijetno," je po prejemu tisoč paketov s hrano povedala Svitlana Dobrohanska iz dobrodelne organizacije Volonterska Sotnya v Kijevu.

Kaj je Truhoma in za kaj si prizadeva?

Truhoma razvija inovativne tehnologije za doniranje in prejemanje pomoči na stoodstotno transparenten, sledljiv in učinkovit način. V dobrodelnost si prizadeva vpeljati moderne tehnologije in ji tako povrniti ugled, ki si ga zasluži. V Sloveniji je že po nekaj mesecih postala široko prepoznavna, z mednarodnimi projekti za Ukrajino pa si je začela utirati tudi pot v tujino. Projekt, kjer je sodelovala tudi organizacija Binance Charity, je tisti, ki Truhomi odpira vrata za nadaljnja mednarodna sodelovanja, drugim organizacijam pa kaže pot, kako se lahko pridružijo Truhominemu gibanju. Do zdaj so na platformi zbrali več kot 82.500 evrov, s katerimi je skoraj dva tisoč družin prejelo več kot dva tisoč paketov. Ob nadaljnji prisotnosti v Sloveniji in evropskih projektih bo Truhoma svoje dejavnosti kmalu začela širiti v Ameriko, kjer ima tudi svoj sedež.

Ustanoviteljica in predsednica uprave Truhoma Fund Inc., Ana Lukner Roljič, vam je na voljo za dodatne intervjuje in izjave, prav tako vam je na voljo dodaten slikovni komentar.



Prosimo vas, da nas kontaktirate na telefonsko številko 031 451 100 ali pošljete e-pošto na ana@truhoma.org.

Naročnik oglasnega sporočila je Truhoma Fund Inc.