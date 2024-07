Triglav sprejel 11 milijonov evrov vredno ponudbo ministrstva

Družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, ki je del Skupine Triglav, je na ministrstvo za zdravje vložila zahtevek za vračilo razlike po določbah vladne uredbe, ki se nanaša na regulacijo cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2023. Uredba omogoča določitev najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skladno z uredbo se je zahtevek lahko nanašal na vračilo razlike med višino stroškov, ki jih je plačala izvajalcem zdravstvenih storitev (z upoštevanjem izravnalnih shem), in vrednostjo njenih prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz referenčnega obdobja od junija 2023 do decembra 2023, so sporočili iz Skupine Triglav.

Ministrstvo za zdravje je Skupini Triglav iz omenjenega fonda ponudilo izplačilo razlike v višini 10.996.354,91 evra. Skupina je ocenila, da je dogovor v interesu njenih deležnikov, zato je sprejela ponujeno razliko skladno z določili uredbe, so še sporočili iz Triglava.