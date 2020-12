Trgovine s tehničnim blagom se odpirajo jutri

Pred nekaterimi trgovskimi centri, ki ponujajo tehnično opremo, so danes nastale vrste pred vhodi v poslovalnice. Kupci so čakali zaman, saj se te odpirajo šele z jutrišnjim dnem.

Bralec nam je zaupal, da se je danes odpravil po nakupih v eno izmed Merkurjevih prodajaln v ljubljanskem BTC, misleč, da se te odpirajo že z današnjim dnem. Kot nam je pojasnil, ni bil edini, ki se je zaman pripeljal do prodajalne. Če ste se danes nameravali odpraviti po določenih nakupih, boste morali počakati najmanj do jutri.

Prodajalne s tehničnim blagom se odpirajo jutri

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ja na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju bolezni covid-19 pojasnil, da bo od sobote, torej jutri, v vseh statističnih regijah dovoljeno obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnice in vrtnarije ter prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Prav tako bo omogočeno opravljanje storitev nege hišnih ljubljenčkov in individualnih, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev.

V regijah, kjer je epidemiološka slika boljša, bodo poleg prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila, tekstil in obutev, pri čemer pomerjanje ni dovoljeno, lahko poslovale še knjigarne, papirnice, fotokopirnice ter prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom. Odprte bodo lahko tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, omogočeno pa bo tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.

Vlada je delovanje omenjenih dejavnosti omogočila do vključno 23. decembra, pri čemer Počivalšek poudarja nujnost strogega upoštevanja usmeritev in navodil ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kako bo s poslovanjem storitvenih dejavnosti po 23. decembru, za zdaj še ni znano.