Trgovine po praznikih: trgovske centre so preplavili kupci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se prostega petka marsikdo ne bi branil, je za prazne hladilnike povsem navaden delovni dan še kako dobrodošel. Že v dopoldanskih urah so ljudje dobesedno preplavili trgovska središča, iz njih pa odhajali s polnimi vozički. Barbara Gobec je preverila, ali je ljudem čez praznike v resnici zmanjkalo najnujnejšega ali pa so prišli bolj iz veselja do nakupovanja.