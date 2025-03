Trgovci februarja z višjim prihodkom

V trgovini z motornimi gorivi je bil realni prihodek od prodaje na mesečni ravni višji za 3,1 odstotka, v trgovini z živili in trgovini z neživili pa se je znižal – v prvi za 1,4 odstotka in v drugi za 0,5 odstotka, so zapisali na statističnem uradu.

Na letni ravni je bil prihodek od prodaje v trgovini z motornimi gorivi februarja višji za 3,6 odstotka, trgovini z živili za 0,9 odstotka in trgovini z neživili za 0,7 odstotka.

Pri motornih gorivih boljši rezultati

Kot so še zapisali na statističnem uradu, je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil in njihovih popravil na mesečni ravni nižji za 3,1 odstotka, v primerjavi z lanskim februarjem pa je bil višji za 3,7 odstotka.

V prvih dveh mesecih leta se je realni prihodek v primerjavi z istim obdobjem lani zvišal za 3,6 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi je bil višji za 3,7 odstotka, v trgovini z živili za 2,1 odstotka in v trgovini z neživili za 1,8 odstotka.

Realni prihodek od prodaje motornih vozil in njihovih popravil se je v prvih dveh mesecih na letni ravni zvišal za 3,6 odstotka, so še zapisali statistiki.