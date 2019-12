Nevarno: traktor zapeljal na tire, ko so se spustile zapornice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj dopoldne bi na območju Puconcev skoraj prišlo do trčenja med voznikom kmetijskega traktorja in vlaka. Zaradi pravočasnega ukrepanja z obeh strani sta se tako izognila prometni nesreči.

Ker voznik kmetijskega traktorja ni upošteval svetlobne prometne signalizacije, je zapeljal na železniško preprogo ravno v času prihajajočega vlaka, zaradi česar so se spustile zapornice. Ker je voznik opazil prihajajoči vlak, je zapeljal vzvratno in poškodoval spuščeno zapornico.

Ker je tudi strojevodja opazil traktorsko vozilo na tirih je pravočasno ukrepal in ustavil kompozicijo tako, da do trčenja ni kraju ni prišlo. Nastalo je za okrog 300 evrov škode, vozniku traktorja je bila izrečena globa, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.