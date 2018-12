Tožilec Kozina s hvaljenjem Levice kršil etični kodeks

Komisija Državnotožilskega sveta je v načelnem mnenju presodila, da je vrhovni državni tožilec Jože Kozina kršil priporočila in kodeks tožilske etike. Škodoval naj bi nepristranskosti in ugledu, ko je v parlamentu spregovoril o Levici in dostojanstvu dela in delavcev, je poročal Dnevnik.

Kozina je namreč konec septembra na odboru DZ za pravosodje odgovarjal na vprašanje poslanke LMŠ Karle Urh o tem, kaj storiti, da se preprečijo prekarno delo in kršitve pravic delavcev. Med drugim je dejal, da je "zelo zadovoljen, da je Levica na nek način prišla v parlament ali pa tudi, bom rekel, ta opcija, da bo vrnila delu tisto dostojanstvo in delavcem, ki so ga nekoč imeli".

Šketa prosil za mnenje

Komisijo je za načelno mnenje zaprosil generalni državni tožilec Drago Šketa, ta pa je presodila, da je državni tožilec sporno izjavo podal v okviru opravljanja državnotožilske službe pri zastopanju letnega poročila tožilstva.

Kršil je več členov

To dejstvo so v komisiji označili za okoliščino bistvenega pomena in sklenili, da je Kozina kršil priporočilo, ki določa, da se državnim tožilcem zaradi varovanja njihovega ugleda in ugleda državnega tožilstva kot celote priporoča zadržanost pri izražanju njihovih mnenj v službi in zunaj nje.

Prav tako je po mnenju komisije, ki ji predseduje specializirana državna tožilka Mateja Jadrič Zajec, Kozina kršil drugi in tretji člen kodeksa, ki govorita o nepristranskosti in ugledu.

Tožilec za Dnevnik mnenja komisije ni želel komentirati. Je pa že med postopkom po navedbah časnika pokazal, kaj si misli o njem. Svojega stališča komisiji ni predstavil niti pisno niti ni podal zahteve, da svoje besede iz parlamenta ustno obrazloži na seji komisije.

Ali bo načelno mnenje komisije v prihodnosti imelo kakšne konkretnejše posledice za tožilca, še ni znano.