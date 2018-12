Levica na nogah zaradi nakupa vojaške opreme od Američanov

Ministrstvo za obrambo je danes javnosti razkrilo, da bo za dobavo 38 lahkih kolesnikov 4 X 4 (LKOV) z daljinsko vodenimi oborožitvenimi sistemi, ki jih proizvaja ameriška družba Oshkosh, država skupaj porabila 32 milijonov evrov. Zaradi tega posla so že na nogah v Levici, ki danes predstavlja "nova dejstva o netransparentnem in negospodarnem nakupu oklepnikov 4 X 4". Spregovorili bodo o pobudi, ki so jo pripravili.

V Levici ministru Karlu Erjavcu očitajo, da je še prejšnji teden na parlamentarnem odboru za obrambo zavajal glede končne cene. Nakup so sicer na odboru podprli vsi poslanci razen tistih iz vrst Levice.

Erjavec je danes razkril, da je posel vreden 15,68 milijona evrov, dodatnih 11,3 milijona evrov pa bo ministrstvo namenilo za daljinsko vodene oborožitvene sisteme. Cene so brez DDV, celotna investicija pa po ocenah ministrstva ne bo presegla 32 milijonov evrov. Erjavec torej pretekli teden poslancem ni povedal, da je navajal cene brez DDV.

Že pretekli teden se je na parlamentarnem odboru za obrambo odzval na očitke Levice o spornem postopku podpisa nakupne pogodbe. Poudaril je, da je nakup usklajen z odločitvami parlamenta in vlade ter da je tudi pregleden, saj gre pri dogovoru z ZDA za nakup v postopku država državi.

Na očitke, da Slovenija ni niti malo vojaško ogrožena in da zato kupovanje opreme ni potrebno, je Erjavec odvrnil, da tisti, ki spremljajo razmere v svetu, vedo, da ni tako. Ob tem je spomnil na napetosti na nekaterih območjih v svetu. "Bilo bi zelo neodgovorno, če ne bi vlagali v naš varnostni sistem," je dejal.

"Popolna transparentnost in nakup brez posrednikov"

"Tovrstni nakupi zagotavljajo popolno transparentnost in nakup brez posrednikov, hkrati pa je mogoče opremo kupiti po ugodnejših pogojih. Vozila, ki so predmet pogodbe, imajo enako konfiguracijo kot vozila, namenjena za ameriško vojsko, kar pomeni, da smo jih kupili za najnižjo mogočo ceno. To v praksi pomeni, da smo za 38 vozil z oborožitvenimi sistemi plačali približno 50 odstotkov ocenjene vrednosti primerljivih vozil, kot smo jih ugotovili pri predhodni raziskavi trga," so danes sporočili z ministrstva.

Za Levico je sporno, da se nakup izvaja netransparentno, brez javne razprave in javnega naročanja. Erjavec se brani, da je posel razkril članom odbora za obrambo na delovnem obisku na ministrstvu, ki je potekal za zaprtimi vrati. Še sredi novembra je Erjavec poudarjal, da bo vrednost nakupa znašala dobrih 15 milijonov evrov, na petkovi seja odbora pa je razkril, da bo posel stal slabih 27 milijonov evrov.

Na predlog koalicijskih poslancev so člani odbora sprejeli sklepa, da se je odbor seznanil s postopkom sklenitve pogodbe za nakup oklepnikov ter da predlaga ministrstvu, da ga s sklenjenimi pogodbami o nabavi najpomembnejše vojaške opreme in oborožitve redno seznanja.

