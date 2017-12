Tožbe, po katerih se lahko zgleduje Slovenija #arbitraža

Potem ko Hrvaška še naprej zavrača odločitev sodišča v Haagu, ki je 29. junija letos sporočilo svojo odločitev o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško, naša država začenja enostransko uveljavljati odločitev. Kako k temu 'prisiliti' tudi drugo stran v sporu?

Ena od možnosti, ki jo je napovedal tudi vodja slovenske diplomacije Karl Erjavec, je tožba proti Hrvaški na sodišču EU. Na ministrstvu za zunanje zadeve že potekajo aktivnosti glede tožbe, ki jih je minister pred Cerarjevim obiskom pri Plenkoviću v Zagrebu predstavil koalicijskim partnerjem.

Pri tožbi se lahko Slovenija zgleduje na peščico podobnih primerov, ko je država na sodišču EU tožila drugo državo. Nekatere izmed omenjenih tožb so bile umaknjene, nekatere je sodišče zavrnilo, pri štirih pa je na koncu izreklo sodbo. Poglejmo, za kaj je šlo.

Madžarski predsednik ni smel na Slovaško



Madžarska je trdila, da je Slovaška kršila načelo o svobodnem gibanju ljudi, ko madžarskemu predsedniku Laszlu Solyomu leta 2009 ni dovolila, da vstopi na njeno ozemlje. Slovaška je trdila, da je ta prepoved veljala samo za en dan – 41. obletnico invazije enot varšavskega pakta, ki so vključevale tudi madžarske vojake, na Češkoslovaško. Šlo je za spor politične narave, ki se je nanašal na sovjetsko preteklost obeh držav. Madžarska je sprva prosila komisijo, da sproži postopek pred sodiščem EU proti Slovaški v skladu s 258. členom pogodbe o delovanju EU. Komisija je (tudi zaradi po mnenju nekaterih nedemokratičnih razvojev na Madžarskem) odločila, da je spor zunaj okvirov evropskega prava. Madžarska se je nato odločila tožiti Slovaško sama pred sodiščem EU v skladu s 259. členom pogodbe o delovanju EU. Tožbo je vložila 8. julija 2010. Komisija je v postopku posredovala v podporo Slovaški. Madžarska je sprva prosila komisijo, da sproži postopek pred sodiščem EU proti Slovaški v skladu s 258. členom pogodbe o delovanju EU. Komisija je (tudi zaradi po mnenju nekaterih nedemokratičnih razvojev na Madžarskem) odločila, da je spor zunaj okvirov evropskega prava. Madžarska se je nato odločila tožiti Slovaško sama pred sodiščem EU v skladu s 259. členom pogodbe o delovanju EU. Tožbo je vložila 8. julija 2010. Komisija je v postopku posredovala v podporo Slovaški. Sodišče je v sodbi 16. oktobra 2012 v vseh točkah odločilo v prid Slovaške, češ da je Solyom deloval kot voditelj države, za katere po mnenju sodišča veljajo drugačna pravila kot za druge države, tudi kar se tiče prostega gibanja.



Šlo je za šele šesti primer v zgodovini evropske integracije, ko je ena članica vložila tožbo proti drugi in uporabila 259. člen, ter prvi primer, ko je šlo za diplomatske odnose dveh članic EU. Pred tem so se le tri tožbe končale s sodbo.

Španski zviti način izpodbijanja britanske suverenosti v Gibraltarju



Španija je trdila, da Združeno kraljestvo nima popolne suverenosti v Gibraltarju, ker je želela preprečiti Združenemu kraljestvu izvajanje odločitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice (primer Matthews proti Združenemu kraljestvu, v katerem je sodišče ugotovilo, da Združeno kraljestvo ni uspelo organizirati volitev v evropski parlament v Gibraltarju), ki je odločilo, da mora Združeno kraljestvo dati volilno pravico prebivalcem Gibraltarja, da bodo sodelovali na volitvah evropskega parlamenta. Španija je postavila pod vprašaj dajanje volilne pravice prebivalcem Gibraltarja, ki nimajo državljanstva Unije, predvsem Pakistancem, Indijcem in Bangladeševcem.



Španija se je pri svojih trditvah sklicevala na določbo o tem, da bi moralo biti dovoljeno voliti le državljanom članic EU.



Sodišče je v sodbi 12. septembra 2006 odločilo, da omenjena določba ne izključuje pravice do glasovanja za nedržavljane Unije oziroma da niso državljani Unije edini, ki lahko volijo. Nadalje je odločilo, da je stvar posamezne članice, komu podeli pravico glasovanja na evropskih volitvah.

Belgija, Španija in steklenice vina



Belgija je leta 1995 vložila tožbo proti Španiji, potem ko komisija ni želela ukrepati proti Španiji zaradi domnevne kršitve pravil skupnosti, ki se nanašajo na izvoz dobrin oziroma na prosto gibanje blaga. Belgija je izpodbijala pravico Španije, da omeji uporabo imena Rioja na vina, ki so jih ustekleničili in odobrili vinarji v španski regiji La Rioja.



Belgija, ki so jo podpirale Nizozemska, Združeno kraljestvo, Finska in Danska, je trdila, da primer Delhaize prepoveduje pravila o 'nadzorovani označbi izvora'.



Španija, ki sta jo podpirali Portugalska in Italija, je trdila, da primer Delhaize ne vpliva na pogoje, ki jih je sama postavila glede nadzorovane označbe izvora, ter da pravila, ki jih je sprejela, ne omejujejo večjega izvoza vina, temveč so zgolj namenjena zaščiti označbe izvora ter s tem kakovosti vina. Trdila je, da bi izvoz vina v sodih negativno vplival na njegovo kakovost.



Sodišče je s sodbo 16. maja 2000 odločilo, da Španija ni kršila pravil, ker gre za pooblaščeno in upravičeno omejitev svobodnega gibanja dobrin.

Premajhne luknje v ribiških mrežah



Francija je leta 1978 vložila tožbo proti Združenemu kraljestvu zaradi britanske enostranske poteze za zaščito svojih ribičev. Francija, ki je imela podporo Evropske komisije, je trdila, da določba britanske odredbe o prepovedi določenih ribiških mrež z majhnimi odprtinami na morju pod njeno jurisdikcijo krši evropsko zakonodajo kot tudi konvencijo o ribarjenju v severozahodnem Atlantiku.



Britanske oblasti so ustavile več francoskih ladij in ribičev ter jim izrekle globe zaradi uporabe takšnih mrež s premajhnimi odprtinami.



Komisija je medtem trdila, da morajo države članice komisijo prositi za dovoljenje, preden sprejmejo nacionalne odločitve glede ribiških odločitev.



Francija je tožbo dobila, sodišče je odločilo, da je London sprejel odločitev, ki sodi pod pristojnost Skupnosti. Sodišče je v sodbi 4. oktobra 1979 med drugim odločilo tudi, da mora ena država drugo o svojih ukrepih obvestiti, preden začnejo veljati.