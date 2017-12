Hrvaški ribiči: Slovenska policija nam je ukazala, naj zapustimo slovensko morje #video

[video: 67164 / ]

Hrvaška policija: V Piranskem zalivu danes brez izrednih dogodkov

Vodja sektorja za mejo policijske uprave hrvaške Istre Loris Kozlevac je izjavil, da danes v Piranskem zalivu niso zabeležili izrednih dogodkov ali izgredov. Kot je nocoj dejal novinarjem v Savudriji, so zabeležili "običajne kršitve razmejitvene črte s strani slovenskih plovil". "Hrvaška vsak dan s svojimi plovili nadzira in varuje mejo na morju v Piranskem zalivu, tako je bilo tudi danes", so Kozlevčevo izjavo povzeli hrvaški mediji.

"Po opozorilu so slovenske ladje zapustile hrvaško morje"

Kozlevac je še povedal, da število in intenziteta kršitev meje "ne odstopata od običajnega". Ponovil je, da so hrvaški policisti v današnjih primerih posredovali kot običajno in so bili ob hrvaških ribiških ladjah. Slovenske ladje, ki so vstopile v hrvaško teritorialno morje, so opozorili, da so vstopili v hrvaško morje, je dodal. "Po opozorilu so slovenske ladje zapustile hrvaško teritorialno morje, hrvaške ribiške in policijske ladje pa so ostale na istih pozicijah v hrvaških teritorialnih vodah", je izjavo Kozlevca povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. Ponovil je, da bo hrvaška policija še naprej izvajala enake ukrepe in bo s svojimi plovili varovala hrvaško mejo in hrvaške ribiče.

Hrvaška: Enostranska implementacija arbitražne odločitve ni mogoča

"Mi vztrajamo, da enostranska implementacija arbitražne odločitve ni mogoča. Hrvaška te odločitve ne priznava in je ni sprejela, na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem, pa je bilo rečeno, da ne bo nobenih enostranskih potez," je hrvaška ministrica za zunanje zadeve Marija Pejčinović Burić povedala v pogovoru za Dnevnik Nove TV.

Če bo slovenska stran poslala čolne čez sredinsko črto Piranskega zaliva, pa bo Hrvaška "delala kot do zdaj - ščitila hrvaške interese", je dodala. Poudarila je, da lahko mejno vprašanje rešijo le v duhu dialoga ter da za Hrvaško meja poteka po sredini zaliva (arbitražno sodišče je odločilo, da so dobre tri četrtine zaliva slovenske). Opozorila je, da po mednarodnem pravu Slovenija ne sme enostransko razglasiti spremembe meje.

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je znova poudarila, da Hrvaška arbitražne razsodbe ne priznava. Slovenijo čez šest mesecev čakajo parlamentarne volitve, za katere hrvaška ministrica trdi, "da nikoli ne vplivajo dobro na takšna dolgotrajna vprašanja". Foto: STA

Opozorilo slovenske policije



Po poročanju Indexa.hr so hrvaški ribiči danes zgodaj zjutraj odšli na ribarjenje, del pa se jih je okoli osme ure vrnil. Eden od njih je za N1 povedal, da se je slovenska policija približala enemu izmed čolnov in ribičem ukazala, naj zapustijo slovensko morje. "Ribiči so nadaljevali z ribarjenjem, spremljala pa jih je hrvaška policija," je dejal. "Danes zjutraj ob 7.07 so slovenski policisti na morju izrekli opozorilo posadki hrvaškega policijskega patruljnega čolna in posadkama hrvaških ribiških plovil, saj so se nahajali v območju slovenskega morja. Po izrečenem opozorilu so zapustili slovensko moje," pravijo na policiji in dodajajo: "Odzivamo se tudi na navedbe hrvaškega ribiča, da so slovenski policisti 'provocirali, ko so z brzostrelkami skočili na ladjo dveh hrvaških ribičev', kar vsekakor ne drži. Slovenski policisti se pri izvajanju svojih dosedanjih postopkov niso nasilno poskušali vkrcati na plovilo kateregakoli hrvaškega ribiča." Policija je od objave sodbe arbitražnega sodišča do 25. decembra obravnavala 1.122 mejnih incidentov na morju, v katerih je bilo udeleženih 1.658 hrvaških plovil, od tega 956 hrvaških ribiških ladij. Medtem so z generalne policijske uprave sporočili, da bo slovenska policija ob sobotni uveljavitvi arbitražne razsodbe tako kot doslej še naprej izvajala naloge v območju slovenskega morja. Pri tem bo dosledno evidentirala in dokumentirala kršitve, v letu 2018 pa bo lahko stopnjevala svoje ukrepe. Dodali so, da pa policija sicer ni pristojna za sankcioniranje prekrškov s področja nedovoljenega ribolova.

"Slovenija manipulira in zlorablja"

Potem ko je hrvaška policija včeraj hrvaškim ribičem svetovala, naj po 29. decembru nadaljujejo običajno ribolovno prakso v Piranskem zalivu ter da jih bo ščitila pred slovensko policijo, so hrvaški ribiči samozavestni.

"Slovenci manipulirajo in zlorabljajo odločitev arbitraže: ta je postavila rok šest mesecev za dogovor dveh strani in ker ta ni bil dosežen, odločitev ne obstaja. To je poskus slovenske politične elite, da poseže po hrvaškem ozemlju, ki pa nima opore niti v mednarodnem pravu niti v odločitvi arbitražne komisije," je za Tportal izjavil eden najbolj znanih savudrijskih ribičev Danilo Latin.

Velik del savudrijskih ribičev bo danes izplul kot vsak dan, spremljali pa jih bodo hrvaški patruljni čolni. "Bodo nastali kakšni incidenti? Po civilizacijskih normah so incidenti to, kar doživljamo vsak dan, vendar ne pričakujemo nič več od tega," je še dejal Latin.

Notranji minister: Hrvaška se bo odzvala na vsako kršitev mejne črte



Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je danes v Zagrebu povedal, da hrvaška policija ne izvaja nobenih posebnih ukrepov v zvezi z današnjim iztekom šestmesečnega roka za pripravo implementacije arbitražne sodbe. Poudaril je, da se bodo hrvaški policisti odzvali na vsako kršitev obstoječe mejne črte med Hrvaško in Slovenijo.



Zanikal je navedbe nekaterih hrvaških medijev, da je policija na srečanju z ribiči v četrtek v Umagu svetovala ribičem, naj ne izzivajo in ne plujejo do mejne črte v Piranskem zalivu.



Hrvaški notranji minister Davor Božinović je poudaril, da se bo hrvaška policija odzvala na vse kršitve obstoječe mejne črte med državama. Foto: STA

Dogovor o izogibanju provokacijam

"Dogovorili smo se, da ne sme biti nobenih provokacij ter da bomo lovili do sredinske črte Piranskega zaliva kot smo vedno. Ni nobenega strahu, vsekakor pa je treba imeti odprte oči," je za Tportal povedal predsednik združenja Mare Croaticum Daniele Kolec in potrdil, da so včeraj govorili s hrvaško policijo ter da so se dogovorili, da se bodo izogibali incidentom, da se držijo sto metrov stran od sredinske črte. Če bi kdo prešel to črto, pa mu hrvaška policija ne bi mogla pomagati.

Bildt: EU ne sme ignorirati konflikta med Slovenijo in Hrvaško



Nekdanji švedski zunanji minister in sopredsedujoči evropskemu svetu za zunanje zadeve Carl Bildt je na družbenem omrežju Twitter opozoril, da "Evropska unija ne bi smela ignorirati mejnega spora med Hrvaško in Slovenijo". Hkrati je še dodal, da je ignoriranje konflikta "slabo znamenje za celotno regijo, ki lahko prinese večje negativne posledice". EU can't continue to ignore the boundary conflict between Croatia and Slovenia. It's a bad sign for the rest of the region as well. Wider negative consequences. https://t.co/C1kQTeJZvr — Carl Bildt (@carlbildt) December 29, 2017

Sklep o evidentiranju z arbitražo določene meje objavljen v Uradnem listu

Medtem je bil v Uradnem listu danes objavljen sklep vlade, v skladu s katerim je meja s Hrvaško, kot jo je določilo mednarodno arbitražno sodišče, evidentirana v evidenci državne meje. Sklep bo začel veljati v soboto, še piše v Uradnem listu.

Slovenija je danes Hrvaško z diplomatsko noto ponovno pozvala k dialogu o implementaciji arbitražne razsodbe. Hrvaški je predlagala sklenitev sporazuma o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji.

Hkrati je Slovenija v posebni noti odgovorila na četrtkovo hrvaško noto in izrazila protest zoper kršitve mejne črte na morju, ki je hkrati tudi zunanja meja schengenskega območja. Pojasnili so, da gre za več kot 1.400 hrvaških kršitev v času od razglasitve arbitražne razsodbe 29. junija, in Hrvaško pozvali, naj se tako kot Slovenija dosledno izogiba incidentom.