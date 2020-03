Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je voznik tovornega vozila med manevriranjem na makadamski javni poti trčil v kolesarja in ga povozil. O nesreči gorenjski prometni policisti še vedno vodijo postopek. Kolesar je letos tretji mrtvi udeleženec prometnih nesreč na Gorenjskem.

Poziv policije: prebivalci naj ostanejo doma

"Smo v težkih časih, ko bi ljudje zaradi epidemiološke situacije morali ostajati doma in s tem prispevati k varnosti na več segmentih. Take početjeto ni. Zato ponavljamo poziv, naj ljudje ostajajo doma in naj se izogibajo tveganjem za svoje in javno zdravje ter varnost prometa. Enako velja zatiste, ki v teh dneh lepo vreme morebiti izkoriščajo za izlete, so še zapisali na kranjski policijski upravi.