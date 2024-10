Toplotna črpalka, ki bo zmanjšala stroške za energijo

Na področju energetike v Sloveniji letos beležimo kar nekaj sprememb, ki so zadnje mesece dvignile nemalo prahu. Še toliko bolj postaja tema aktualna jeseni, ko v slovenskih domovih že vklapljamo ogrevalne sisteme. Ob napovedanem dvigu omrežnin po novem 5-tarifnem sistemu obračunavanja se mnogi sprašujejo, ali je toplotna črpalka sploh še cenovno najboljša odločitev. Odgovor na to vprašanje je preprost. Tako z okoljskega kot tudi stroškovnega vidika se toplotna črpalka še vedno izplača, še posebej če govorimo o energetsko učinkovitih črpalkah, kot so toplotne črpalke Hisense .

Foto: REAM

Ob prehodu v zimske mesece, ko v domovih prižgemo ogrevanje, postane najbolj aktualno vprašanje, kateri ogrevalni sistem je najučinkovitejši. Letos je tema zaradi sprememb na trgu električne energije še bolj aktualna. A dejstvo ostaja – toplotna črpalka je še vedno najbolj ekonomična izbira, še posebej če se odločite za energetsko učinkovite črpalke razreda A+++, kot so Hisensove toplotne črpalke, ki jih najdete v ponudbi podjetja REAM.

Z uporabo toplotne črpalke do nižjih stroškov energije

Ogrevanje doma s toplotno črpalko, čeprav ta za svoje delovanje potrebuje električno energijo, tudi ob napovedanih podražitvah omrežnine z novim aktom ostaja najbolj ekonomična odločitev. Ne draži se namreč le elektrika, ampak vsi energenti, zato toplotna črpalka ostaja najboljša izbira, s pomočjo katere boste v družinskem proračunu, po hitrem izračunu, prihranili tudi do tisoč evrov na leto v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje, ob tem pa boste veliko storili tudi za okolje.

Toplotne črpalke Hisense – najbolj zaželena rešitev na trgu

REAM: Toplotne črpalke Hisense – popolna kombinacija dizajna in funkcionalnosti. Foto: REAM

V podjetju REAM so v svojo ponudbo dodali visokokakovostne toplotne črpalke Hisense, ki so sinonim za napredno tehnologijo in inovacije na področju ogrevalnih sistemov. Njihova ključna prednost je izjemna energetska učinkovitost, zaradi katere ste lahko pomirjeni, da boste v vaši družini prihranili iz naslova stroškov za energijo. Ob tem boste naredili še nekaj dobrega za okolje.

Ne le mesečni prihranki in skrb za okolje, v korist izbire toplotne črpalke Hisense govori tudi njihova cenovna dostopnost. Ponašajo se celo z izjemno preprosto uporabniško izkušnjo, moderno zasnovo in visoko zanesljivost, zaradi česar se uvrščajo med najbolj zaželene rešitve na trgu.

Zaradi inovativne tehnologije te toplotne črpalke delujejo tudi v ekstremnih pogojih in so idealna izbira tako za ogrevanje kot tudi hlajenje, ne glede na velikost objekta.

REAM: Toplotna črpalka Hisense - nova rešitev na trgu, ki bo znižala stroške za ogrevanja in hlajenja. Foto: REAM Zakaj izbrati Hisensovo toplotno črpalko? Zaradi inovativne tehnologije, ki vam omogoča optimalno delovanje v vseh letnih časih.

Zaradi izjemne energetske učinkovitosti razreda A+++ ter posledično nižjih stroškov ogrevanja in hlajenja.

Zaradi okolju prijazne zasnove, ki zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida.

Zaradi preprostosti upravljanja s pametnim nadzorom na daljavo in maksimalnim udobjem na dotik.

Zaradi estetsko dovršenega dizajna, ki se prilega vsakemu domu.

Zaradi pametnega upravljanja kar z mobilno aplikacijo.

Zaradi zanesljivosti in trajnosti z minimalnim vzdrževanjem.

Hisense razvija inovativne rešitve po meri uporabnika

Multinacionalka Hisense pod svojim okriljem združuje različne blagovne znamke z vsega sveta, med katerim najdemo tudi Gorenje. Sodi med vodilne svetovne proizvajalce zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov.

Podjetje, ki je v le 50 letih zraslo do mere, da zaposluje več kot 80 tisoč ljudi ter je prisotno v 160 državah in regijah po svetu, s pomočjo najsodobnejših tehnologij razvija inovativne rešitve po meri uporabnika, ki pripomorejo k večji kakovosti bivanja. Tako so v svoj asortiment dodali tudi izjemno popularne in energetsko učinkovite toplotne črpalke.

Toplotne črpalke Hisense v ponudbi podjetja REAM V podjetju REAM je na prvem mestu zadovoljstvo stranke, zato temu cilju sledijo tudi pri oblikovanju svoje ponudbe. Usmerjeni so k zagotavljanju čim širše izbire pri ustvarjanju učinkovitih in okolju prijaznih rešitev za ogrevanje in hlajenje. Tako so v svojo ponudbo vključili tudi nove na trgu, a izjemno kakovostne toplotne črpalke Hisense. Poleg pestre izbire toplotnih črpalk v podjetju REAM svojim strankam nudijo tudi strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri. Poskrbijo za hitro in kakovostno montažo ter podporo po nakupu.

Toplotne črpalke ostajajo najboljša izbira

Toplotne črpalke vse od njihovega pojava na trgu in do danes ostajajo prva izbira pri ogrevanju za vse, ki si želijo s svojim bivanjem pustiti čim manj vpliva na okolje. Z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot so zrak, voda in zemlja, zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov v primerjavi z drugimi načini ogrevanja, ki temeljijo na rabi fosilnih goriv.

Poleg okolju prijazne tehnologije imajo toplotne črpalke še druge prednosti. So zelo energetsko učinkovite, saj lahko iz enote vložene električne energije proizvedejo več enot toplote, kar vodi do nižjih stroškov ogrevanja. Poleg tega poleti omogočajo hlajenje, kar jih dela vsestranske. Njihovo delovanje je tiho, vzdrževanje pa preprosto in redkejše v primerjavi s pečmi na olje ali plin.

Toplotne črpalke so vse bolj priljubljene tudi v kombinaciji s sončnimi elektrarnami, saj je tako njihova učinkovitost še večja tako z ekonomičnega kot okoljskega vidika.

Novo v ponudbi Ream - visoko kakovostne toplotne črpalke Hisense. Foto: REAM