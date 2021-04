Toplak nad predsednika ustavnega sodišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za pravosodje je namreč na zahtevo poslanskih skupin SDS in NSi včeraj razpravljal o problematiki odločanja ustavnega sodišča o pobudah in zahtevah za začetek postopka za oceno ustavnosti protikoronskih ukrepov ter o neizločitvi ustavnih sodnikov v primeru obstoja izločitvenih razlogov.

Poslanec SDS Dejan Kaloh je kot problematično uvodoma izpostavil, da "ustavno sodišče o zadevi ne odloči, ampak odlok oziroma zakonski člen zadrži". Neodločanje ustavnega sodišča v trenutnem epidemiološkem položaju predlagatelji seje po besedah Kaloha ocenjujejo kot neprimerno. Kritičen je bil tudi, ker bi se določeni ustavni sodniki morali izločiti iz zadev, v katere so vpleteni, pa se to ni zgodilo. Ob tem je izpostavi dva "medijsko odmevna" primera ustavnih sodnikov Roka Čeferina in Marijana Pavčnika.

Knez: ustavno sodišče za svoje delo ne odgovarja državnemu zboru

Knez je sicer v opravičilu Pavlinu, ker se ni mogel udeležiti seje odbora, ocenil, da bi bilo ustavno nedopustno, če bi razloge za sklic izredne seje razumeli tako, da bi odbor za pravosodje lahko obravnaval posamezne zadeve, ki so še v postopku pred ustavnim sodiščem ali od predsednika ustavnega sodišča pričakoval, da razpravlja o odločitvah, ki jih je ustavno sodišče že sprejelo, ali se celo zagovarja glede njih. Trdi, da parlamentarni odbor nikoli doslej v vsej zgodovini slovenske ustavne demokracije ni razpravljal o delu ustavnega sodišča na način, kot je predviden v sklicu tokratne seje.

Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez, ki se ni mogel udeležiti seje Odbora DZ za pravosodje, se je pisno odzval na vabilo predsednika odbora Blaža Pavlina. Foto: STA V dopisu Pavlinu je o razpravi poslancev v DZ tudi zapisal: "V taki razpravi tudi ne bi šlo, kot bi morebiti kdo mislil, za svobodo izražanja poslancev DZ. Kot je ustavno sodišče opozorilo že v pomembni odločbi v t. i. zadevi Titova cesta, pri izvrševanju oblasti državni in drugi organi oblasti ne izvršujejo svobode izražanja, temveč le svoje pristojnosti in pooblastila, torej dolžnosti, ki jih morajo izvrševati z ustavo," je zapisal Knez, ki takemu morebitnemu razumevanju sklica izredne seje odbora, ki ne bi spoštovalo neodvisne vloge ustavnega sodišča in sodnikov ustavnega sodišča, odločno nasprotuje.

Spomnimo se, da je ustavno sodišče že pred desetletjem razveljavilo poimenovanja ulice v Ljubljani po Josipu Brozu Titu. Odločilo je, da Tito v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim, vsako oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima pa je protiustavno.

"Nedopustno za predsednika ustavnega sodišča"

"To, kar se je danes zgodilo v DZ, je za predsednika ustavnega sodišča nedopustno. Poslancem je odrekel ustavno pravico do svobode izražanja. Ne v enem delu, ampak v celoti. Kot predsednik ustavnega sodišča trdi, da jim ta pravica sploh ne pripada," je ogorčen ustavni pravnik Jurij Toplak.

Prepričan je, da gre za neverjetno nepoznavanje prava Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in ustavnega prava. ESČP je po Toplakovih navedbah že mnogokrat ponovilo, da pripada poslancem svoboda izražanja in da spada poslansko izražanje med najpomembnejše in najbolj zaščiteno izražanje.