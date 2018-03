Toninovemu vabilu na kavo so se danes odzvali sindikati #video

Stavkovnemu valu bi se lahko kmalu pridružili še zdravniki. Tisti, ki so po mnenju številnih povzročili množični upor in zamero drugih v javnem sektorju do Cerarjeve vlade. Na drugi strani se v predvolilnem času s sindikati že sestaja desnica: danes NSi. Čeprav stranke desno od sredine veljajo za tradicionalnega nasprotnika sindikatov.